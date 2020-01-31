Kavurmalı pide tarifi

Mayayı ılık suda eritin.

Üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Diğer malzemeleri de ilave edip güzelce yoğurun ve mayalanması için kenara alın.

Hamurunuz mayalandıktan sonra ince ve uzun şekilde açın.

Üzerine kavurma ve kaşar peynirini yerleştirin ve kenarlarını kıvırarak pide şeklini verin.

Tereyağını bir tavada eritin ve pidelerin üzerine sürün.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...