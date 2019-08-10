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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Kavurma nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kavurma tarifi

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Kavurma nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kavurma tarifi

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, kavurma tarifleri ve kavurma yapmanın püf noktaları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Koyun ya da dana etiyle hazırlanan kavurma bayram sofralarımızın olmazsa olmazı. Peki, kavurma nasıl yapılır? Lezzetli kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay ve pratik kavurma tarifi ve malzemeleri.

Biber, soğan ve domates gibi yardımcı malzemelerle hazırlanan yumuşacık, ağızda dağılan kavurma bayram sofralarını adeta bir şölene çeviriyor. Eve gelen bayram misafirleri için özellikle güzelce hazırlanan lezzetli bir kavurma damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İşte, bayram sofralarınıza layık kavurma tarifi.

MALZEMELER:

1 kg dana kuşbaşı
1 baş orta büyüklükte kuru soğan
3 ya da 4 diş sarımsak
Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

HAZIRLANIŞI:

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

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