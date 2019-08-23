Kavun dolması tarifi

Osmanlı saray mutfağından bir tarifimiz var sizin için… Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan kavun dolması. Görünümüyle çoğu kişinin kalbini fethedecek ağzınıza layık kavun dolmasının nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Buyurun gelin siz de sultanlara layık bu yemeği mutfağınıza taşıyın, kavun dolması sevdikleriniz için hazırladığınız neşeli sofraların baş tacı olsun.
Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesip çekirdeklerini temizledikten sonra içini bir miktar oyun.
Bademleri sıcak suda beklettikten sonra kabuklarını soyun.
Tavada zeytinyağını hafifçe kızdırarak badem ve fıstıkları güzelce kavurun.
Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın.
Soğanı ince ince kıyın ve tavada erittiğiniz tereyağında kavurun.
Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin.
Ardından pirinç, tuz ve karabiberi ekleyin.
Sırasıyla badem, fıstık ve kuş üzümünü ekleyerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun.
Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapattıktan sonra 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.
Piştikten sonra sulu sulu ve lezzetli kavun dolmanızı servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun…