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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kavun dolması tarifi

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Kavun dolması tarifi

Osmanlı saray mutfağından bir tarifimiz var sizin için… Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan kavun dolması. Görünümüyle çoğu kişinin kalbini fethedecek ağzınıza layık kavun dolmasının nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Buyurun gelin siz de sultanlara layık bu yemeği mutfağınıza taşıyın, kavun dolması sevdikleriniz için hazırladığınız neşeli sofraların baş tacı olsun.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet kavun
  • 250 gram koyun-dana karışık kıyma
  • 1 fincan pirinç
  • 1 büyük boy soğan
  • 1 kaşık tereyağı
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı badem
  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 kaşık zeytinyağı

Hazırlanışı

Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesip çekirdeklerini temizledikten sonra içini bir miktar oyun.

Bademleri sıcak suda beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Tavada zeytinyağını hafifçe kızdırarak badem ve fıstıkları güzelce kavurun.

Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın.

Soğanı ince ince kıyın ve tavada erittiğiniz tereyağında kavurun.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin.

Ardından pirinç, tuz ve karabiberi ekleyin.

Sırasıyla badem, fıstık ve kuş üzümünü ekleyerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun.

Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapattıktan sonra 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra sulu sulu ve lezzetli kavun dolmanızı servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun…

Ayva Dolması | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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