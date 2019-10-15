Kavala kurabiyesi tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde bölgede yetişen bademlerle hazırlanan Edirne kurabiyesi, pudra şekeriyle sunulur ve eşsiz lezzetiyle hafızanızda unutulmaz tatlar bırakır. Misafirlerinize bu güzel kurabiyelerden yapmak isterseniz tarifini sizin için hazırladık. Afiyet olsun...
Üzeri için:
Öncelikle unun 1 su bardağını rengi değişene kadar tavada kavurun.
Eğer bademler çiğ ise onları da kavurun.
Ardından kalan 3 bardak unu, kavurduğunuz 1 bardak unu ve diğer malzemeleri bir araya getirip ele yapışmayan bir hamur elde edin.
En son bademleri de ekleyip az daha yoğurun.
Hamuru yarım santimetre kalınlığında açıp ister ay şeklinde kalıpla eğer yoksa çay bardağı ağzı ile kesip ay şeklini verin.
Hamur bitene kadar aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
180 derece fırında pişirip soğuyunca pudra şekerine bulayın.