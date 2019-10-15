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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kavala kurabiyesi tarifi
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Kavala kurabiyesi tarifi

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Kavala kurabiyesi tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde bölgede yetişen bademlerle hazırlanan Edirne kurabiyesi, pudra şekeriyle sunulur ve eşsiz lezzetiyle hafızanızda unutulmaz tatlar bırakır. Misafirlerinize bu güzel kurabiyelerden yapmak isterseniz tarifini sizin için hazırladık. Afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram tuzsuz badem
  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 4-4,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Hazırlanışı

Öncelikle unun 1 su bardağını rengi değişene kadar tavada kavurun.

Eğer bademler çiğ ise onları da kavurun.

Ardından kalan 3 bardak unu, kavurduğunuz 1 bardak unu ve diğer malzemeleri bir araya getirip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

En son bademleri de ekleyip az daha yoğurun.

Hamuru yarım santimetre kalınlığında açıp ister ay şeklinde kalıpla eğer yoksa çay bardağı ağzı ile kesip ay şeklini verin.

Hamur bitene kadar aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derece fırında pişirip soğuyunca pudra şekerine bulayın.

Elmalı Kurabiye | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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