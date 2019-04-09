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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Katmer tarifi
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Katmer tarifi

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Katmer tarifi

Katmer Anadolu’da birden fazla lezzetin ortak adı. Genelde katmer denince akla fıstıklı kaymaklı tatlı geliyor ama tuzlu katmerin de tadına doyum olmuyor. Kahvaltılar ve çay saatleri için hazırlayıp sıcak sıcak tüketebileceğiniz enfes katmerin tarifi aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamur için:

  • 5,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 çay kaşığı tuz

Hamuru açmak için:

  • 1 su bardağı un

İçi için:

  • 6 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • 1 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Un, sıcak su ve tuzu derin bir kapta karıştırın.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 8 parçaya ayırıp parçaların her birini güzelce yuvarlayın.

Tezgahı ya da başka bir düz zemini bolca unlayarak hamurları tek tek açın.

Tereyağını eritip hamurların üstlerine gezdirin.

Hamurları dıştan içe doğru sararak rulolar yapın.

Ruloları kendi etraflarında spiral olarak sarıp 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurları yeniden tabak büyüklüğünde açın.

Tereyağını eritip içine suyu ve tuzu ekleyin. Yeniden donmaması için kısık ateşte bekletin.

Hamurların her iki tarafını da yapışmaz tavada iyice pişirdikten sonra üzerine yağlı sudan sürün.

Katmerleriniz hazır. Soğumadan servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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