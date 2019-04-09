Katmer tarifi

Katmer Anadolu’da birden fazla lezzetin ortak adı. Genelde katmer denince akla fıstıklı kaymaklı tatlı geliyor ama tuzlu katmerin de tadına doyum olmuyor. Kahvaltılar ve çay saatleri için hazırlayıp sıcak sıcak tüketebileceğiniz enfes katmerin tarifi aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…
Hamur için:
Hamuru açmak için:
İçi için:
Üzeri için:
Un, sıcak su ve tuzu derin bir kapta karıştırın.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru 8 parçaya ayırıp parçaların her birini güzelce yuvarlayın.
Tezgahı ya da başka bir düz zemini bolca unlayarak hamurları tek tek açın.
Tereyağını eritip hamurların üstlerine gezdirin.
Hamurları dıştan içe doğru sararak rulolar yapın.
Ruloları kendi etraflarında spiral olarak sarıp 10 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen hamurları yeniden tabak büyüklüğünde açın.
Tereyağını eritip içine suyu ve tuzu ekleyin. Yeniden donmaması için kısık ateşte bekletin.
Hamurların her iki tarafını da yapışmaz tavada iyice pişirdikten sonra üzerine yağlı sudan sürün.
Katmerleriniz hazır. Soğumadan servis yapın.