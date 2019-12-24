İster kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde harika gidecek bir lezzetimiz var. Katıklı ekmek tarifi... Hatay mutfağının nefis tariflerinden biri olan katıklı ekmeğin görüntüsü bile iştahınızı kabartacak cinsten. İnce açılan hamurun üstünde enfes harcıyla yemeye doyamayacaksınız. Bizden söylemesi... Bu güzel ekmeğin tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...