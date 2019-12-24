İster kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde harika gidecek bir lezzetimiz var. Katıklı ekmek tarifi... Hatay mutfağının nefis tariflerinden biri olan katıklı ekmeğin görüntüsü bile iştahınızı kabartacak cinsten. İnce açılan hamurun üstünde enfes harcıyla yemeye doyamayacaksınız. Bizden söylemesi... Bu güzel ekmeğin tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Hamuru yoğurup mayalanması için dinlendirin.
Ispanakların saplarını kesip yıkayın. Suyunu süzdükten sonra ince ince doğrayın.
Soğanları da ince ince doğrayıp ıspanağın üzerine ekleyin.
Çökelek, pul biber, zeytinyağını da ilave edip karıştırın.
Eğer isterseniz harcınıza salça da ekleyebilirsiniz.
Hamurunuz dinlenince mandalina büyüklüğünde bezeler alın.
Ekmek tahtasını yağlayıp üzerinde ince bir şekilde elinizle açın.
Ortasına iç malzemeyi koyup ortası açık kalacak şekilde katlayın.
Tepsiye yerleştirip üzerini yağlayın ve fırına verin.
Şimdiden afiyet olsun...