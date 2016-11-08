Kaşığa 40 tane sığdırmayı başaran mantıcılar
Kayseri'nin en özel lezzetlerinden mantı tadına doyum olmayan yemeklerden. İşte mantısıyla ünlü mekanlar...
Ülkemize Orta Asya'dan gelen ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olmayı başaran mantı, Kayseri şehri ile özdeşleşmiş lezzetlerin başında geliyor. Bir kaşığa en az 40 tane mantı sığdıran kişilerin marifetli ev hanımları olacağı inancı ile pekişen mantı Kayseri mutfağının en gözde yemeklerinden biri. Bol sarımsaklı yoğurdu ve tereyağlı domates sosu ile tadına doyum olmayan bir lezzet olarak ön plana çıkıyor. İşte lezzetli mantılarıyla adından söz ettiren mekanlar:
1. Kayseri Mantı Evi - Beşiktaş
Kayseri'nin geleneksel mantı lezzetini deneyimleyebileceğiniz mekan Nüzhetiye Caddesi üzerinde bulunuyor. Salaş ve şirin bir aile işletmesi olarak varlığını sürdüren bu mekanda karışık, kıtır ve haşlama mantı çeşitleri yer alıyor. Beşiktaş Pazarı'nın karşısında yer alan mekan her daim dolu haliyle dikkat çekiyor. Mantılar ev yapımı turşu ile servis ediliyor.
2. Hıngal Mantı - Çamlıca
Her çeşit mantıyı bulabileceğiniz bu mekanda, özel yapım Dağıstan mantısı bulabilirsiniz. Beyaz ve kepekli undan yapılmış mantılardan somonlu, peynirli kahveli, kıymalı-acılı ve etli-ısırganlı çeşitlerinden herhangi birini deneyebilirsiniz. Kısıklı Caddesi'nde yer alan Hıngal Mantı, sunduğu çeşitlerle mantıya karşı olan geleneksel bakışı tamamen değiştireceğe benziyor.
3. Galata Evi - Beyoğlu
Eski karakoldan dönüştürülen iki katlı ahşap mekan, ev düzeninde dekore edilmiş olan odalarıyla oldukça samimi bir atmosfer sunuyor. Tarihi atmosferine birbirinden farklı mantı çeşitlerinin eşlik ettiği Galata Evi'nde Gürcü mantısı, etli tatar mantısı ve Rus mantısı, çeşitlerinden sadece birkaçı. Mekanda yer alan piyano ve şömine ise mekanın dinlendirici etkisi ile uyumlu bir çizgide yer alıyor. Mekanda ayrıca özel şarap ve ev yapımı likör çeşitlerinden de mutlaka tatmalısınız.
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