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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
08.11.2016 - 10:13, Son Güncelleme:

Kaşığa 40 tane sığdırmayı başaran mantıcılar

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Kaşığa 40 tane sığdırmayı başaran mantıcılar

Kayseri'nin en özel lezzetlerinden mantı tadına doyum olmayan yemeklerden. İşte mantısıyla ünlü mekanlar...

Ülkemize Orta Asya'dan gelen ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olmayı başaran mantı, Kayseri şehri ile özdeşleşmiş lezzetlerin başında geliyor. Bir kaşığa en az 40 tane mantı sığdıran kişilerin marifetli ev hanımları olacağı inancı ile pekişen mantı Kayseri mutfağının en gözde yemeklerinden biri. Bol sarımsaklı yoğurdu ve tereyağlı domates sosu ile tadına doyum olmayan bir lezzet olarak ön plana çıkıyor. İşte lezzetli mantılarıyla adından söz ettiren mekanlar:

1. Kayseri Mantı Evi - Beşiktaş

Kayseri'nin geleneksel mantı lezzetini deneyimleyebileceğiniz mekan Nüzhetiye Caddesi üzerinde bulunuyor. Salaş ve şirin bir aile işletmesi olarak varlığını sürdüren bu mekanda karışık, kıtır ve haşlama mantı çeşitleri yer alıyor. Beşiktaş Pazarı'nın karşısında yer alan mekan her daim dolu haliyle dikkat çekiyor. Mantılar ev yapımı turşu ile servis ediliyor.

Kaşığa 40 tane sığdırmayı başaran mantıcılar

2. Hıngal Mantı - Çamlıca

Her çeşit mantıyı bulabileceğiniz bu mekanda, özel yapım Dağıstan mantısı bulabilirsiniz. Beyaz ve kepekli undan yapılmış mantılardan somonlu, peynirli kahveli, kıymalı-acılı ve etli-ısırganlı çeşitlerinden herhangi birini deneyebilirsiniz. Kısıklı Caddesi'nde yer alan Hıngal Mantı, sunduğu çeşitlerle mantıya karşı olan geleneksel bakışı tamamen değiştireceğe benziyor.

3. Galata Evi - Beyoğlu

Eski karakoldan dönüştürülen iki katlı ahşap mekan, ev düzeninde dekore edilmiş olan odalarıyla oldukça samimi bir atmosfer sunuyor. Tarihi atmosferine birbirinden farklı mantı çeşitlerinin eşlik ettiği Galata Evi'nde Gürcü mantısı, etli tatar mantısı ve Rus mantısı, çeşitlerinden sadece birkaçı. Mekanda yer alan piyano ve şömine ise mekanın dinlendirici etkisi ile uyumlu bir çizgide yer alıyor. Mekanda ayrıca özel şarap ve ev yapımı likör çeşitlerinden de mutlaka tatmalısınız.

 

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