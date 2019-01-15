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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
15.01.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Kars Valisi'nden gravyer açıklaması: "Peynirimizi dünyada marka haline getirmemiz lazım"

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Kars Valisi'nden gravyer açıklaması: "Peynirimizi dünyada marka haline getirmemiz lazım"

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte üretilen ve lezzetiyle öne çıkan gravyer peynirine ilişkin, "Burada kaliteli bir üretim yapılıyor. Bu ürünümüzü bütün dünyada aranan, bilinen marka haline getirmemiz lazım" dedi.

Yurtta peynir üretiminde söz sahibi olan illerden Kars'ın Boğatepe köyünde 1880'de inşa edilip uzun süre kullanılmayan bir mandıra, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği öncülüğünde vatandaşlarca restore edilip peynir müzesine dönüştürüldü. 

Müzede, peynir yapımında kullanılan libreli terazi, kaşar kapları ve deposu, gravyer pişirme aparatları, maya fıçısı, tuz kalıpları gibi ürünler sergileniyor. 
Kars Valisi Türker Öksüz de lezzetiyle öne çıkan gravyer peynirinin üretildiği köye gelip peynir mandıraları ile müzeyi gezdi. 

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile derneğin başkan yardımcısı Zümran Ömür'den bilgi alan Öksüz, müze için gerekli desteğin verileceğini belirtti. 

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeyi gezdiklerini ifade ederek, "Kars'ın en önemli katma değer yaratan ürünü şüphesiz peynirdir. Peynirin yapılışı, hikayesini dinledik" dedi. 

Kars Valisinden gravyer açıklaması: Peynirimizi dünyada marka haline getirmemiz lazım

Boğatepe köyünün peynir üretimine önem verdiğini anlatan Öksüz, "Gördüklerimden çok etkilendim, mutlu oldum. Ülkemizin ve ilimizin kalkınması için kesinlikle üretmeyi asla bırakmamamız lazım, üretmemiz lazım. Bu köy de bunu başarmıştır o bakımdan burası bir model köydür. Bu modeli yaygınlaştırmamız lazım." diye konuştu. 

Kars'ın peynirde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti: 

"Burada kaliteli bir üretim yapılıyor. Bu ürünümüzü bütün dünyada aranan, bilinen marka haline getirmemiz lazım, bu hepimizin görevi. İnşallah üreticilerimiz, derneğimiz, çiftçilerimiz ve köylülerimiz olarak el birliği ile bunun için uğraşacağız. Bu tür model köylerin sayısını arttırırsak hem ilimizin hem ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız." 

Öksüz, müzenin daha kapsamlı hale getirileceğini de sözlerine ekledi. 

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