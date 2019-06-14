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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Karpuz tatlısı tarifi
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Karpuz tatlısı tarifi

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Karpuz tatlısı tarifi

Karpuz yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Neredeyse tamamı sudan oluşan karpuz yiyenin hem içini ferahlatıyor hem de ağzını tatlandırıyor. Peki güzeller güzeli karpuza yaz ayları dışında da sofranızda yer vermeye ne dersiniz? Bunun için görüntüsüne bayılacağınız karpuz tatlısı iyi bir seçenek olabilir. Yalnız şaşırmayın, bu tatlının malzemeleri arasında karpuz yok…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 demek ıspanak
  • 2 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Muhallebisi için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Süslemek için:

  • 1 su bardağı vişne suyu
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Damla çikolata

Hazırlanışı

Tereyağı haricindeki muhallebi malzemelerini tencerede karıştırın.

Koyulaşana kadar pişirdiğiniz kremaya tereyağını ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar mikserle çırpın.

Ispanakları ayıklayıp yıkadıktan sonra mutfak robotundan geçirip püre haline getirin.

Yumurta ve şekeri krema haline gelene kadar mikserle çırpın.

Ispanak püresini ve sıvı yağı ilave edin.

Kabartma tozu, vanilya ve unu da ekleyip yeniden çırpın.

Tereyağıyla yağladığınız tart kalıbına kek harcını dökün.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tart kalıbını bir fırın tepsisine yerleştirip bu şekilde fırına verin ve 20-25 dakika kadar pişirin.

Bu esnada vişne suyu, nişasta, şeker ve çok az miktarda suyu sos tenceresinde jöle kıvamına gelene kadar pişirin.

Jöleyi soğuması için kenara alın.

Kek fırından çıkınca kalıptan ters çıkarıp soğumasını bekleyin.

Soğuyan kekin üzerine önce muhallebiyi sonra da jöleyi yayın.

Damla çikolatayla çekirdeklerini yapın.

Jölenin donması için 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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