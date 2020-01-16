Karnabahar köftesi tarifi
Kışın en güzel sebzelerinden karnabaharın köftesini hiç denediniz mi? Yumurta, soğan, maydanoz ve baharatlar... Galeta unuyla da bir araya gelip kızarınca da nefis oluyor. Siz de karnabahar köftesini denemek isterseniz, malzeme listesine ve yapılışına bir göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet karnabahar
- 1 adet yumurta
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı galeta unu
- Bir tutam maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Hazırlanışı
Karnabaharın kök kısımlarını ve yeşil yapraklarını kesip yıkayın.
Tencerede 10 dakika haşlayın.
Soğanı rendeleyin.
Rendelenmiş soğan, yumurta, baharatlar, galeta unu ve tuzu bir kasede karıştırın ve haşlanmış karnabaharı da ekleyip iyice yoğurun.
Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin ve kızartın.
Dilerseniz köftelerinizi sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...