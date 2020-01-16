Karnabahar köftesi tarifi

Karnabaharın kök kısımlarını ve yeşil yapraklarını kesip yıkayın.

Tencerede 10 dakika haşlayın.

Soğanı rendeleyin.

Rendelenmiş soğan, yumurta, baharatlar, galeta unu ve tuzu bir kasede karıştırın ve haşlanmış karnabaharı da ekleyip iyice yoğurun.

Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin ve kızartın.

Dilerseniz köftelerinizi sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...