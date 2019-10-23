Karides tava nasıl yapılır? Adım adım karides tava tarifi
Deniz mahsulü denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de karides oluyor. Birçok yöntemle pişirilebilen karidesin en pratik tariflerinden birini derledik: Karides tava. Baharatlarla harmanlanan karides, roka ve maydanozla buluşuyor, enfes bir ara sıcak ortaya çıkıyor. Peki, karides tava nasıl yapılır?
KARİDES TAVA
Yarım kilo karides
3 diş sarımsak
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığından az karabiber
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı limon suyu
Süslemek için:
Roka ve maydanoz
YAPILIŞI:
Karidesleri ayıklayın.
Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin.
Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın.
Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın.
Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın.
Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın.
Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.
NOT: Çok çabuk piştiği için yemek yemeden hemen önce yapmanızı tavsiye ederiz.