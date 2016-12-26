Karbonhidrata doyacağınız İtalyan mutfağı lezzetleri
Pizza, makarna, tiramisu ve daha niceleri... Yeme de yanında yat diyebileceğimiz İtalyan mutfağı lezzetleriyle karbonhidrata doyacaksınız.
Dünyanın en önemli mutfaklarının başında gelen İtalyan mutfağı tarihi 4'üncü yüzyıla uzanan ve Akdeniz mutfağına özgü lezzetlerin oluşturduğu bir mutfak türüdür. Bizans, Arap, Antik Roma ve Antik Yunan etkilerinin sıkça görüldüğü İtalyan mutfağında bölgelere göre çok fazla çeşitte ürün yer alırken farklı lezzetler tatmak da mümkün. Peynir, şarap ve kahvenin oldukça baskın olduğu mutfakta çok sayıda sebze, meyve, sos ve et çeşidi bulmak mümkün.
Kıyıda kalan yerlerde deniz ürününe bolca rastlanırken fesleğen, zeytinyağı ve ceviz gibi İtalyan mutfağının önde gelen lezzetlerini de tadabilirsiniz. Emilia Roagna bölgesinde domuz jambonu, sosis ve diğer et çeşitleri yaygınken bolonez sos ve domates soslarına da rastlanır. Orta İtalya bölgesinde ise et çeşitlerinin yanında peynir çeşitleri de vardır. Güney İtalya bölgesinde ise zeytinyağı, domates sosu ve taze domates, kapari, ton balıkları ve diğer balık çeşitleri oldukça sık görülür.
İtalya'nın milli yiyecekleri arasında en lezzetli hamur işlerinden olan makarna ve pizzalar yer alır. Farklı şekil ve boyutlarda pek çok makarna çeşidi İtalya mutfağının medar-ı iftiharlarındandır. Spaghetti, fettuccine, ravioli ve tortellini gibi makarnalar bunların birkaçıdır. Yöresel çeşitlerin de yer aldığı varsayılan yüzlerce makarna çeşidi ülkede mevcuttur.
İnce hamurun odun ateşinde pişirilerek üzerine ünlü İtalyan peynirlerinden mozzarellanın yanında jambon, mantar başta olmak üzere pek çok malzemenin konduğu pizza savaş döneminde keşfedilmiş, İtalyan kadınlarının hamur üzerine buldukları malzemeleri koymalarıyla ortaya çıkmıştır. Margharita, Napoletana, Sicilia ve Romagna gibi pek çok pizza çeşidini İtalya'da tatmak mümkün.
İtalya'da yemek yeme kültürü ailece veya arkadaş grubuyla birlikte yapılan ve keyfi çıkarılarak saatlerce süren bir merasim niteliğindedir. Geleneksel İtalyan menüsü başlangıç, aperatifler, ana yemek, salata, tatlı ve kahveden oluşurken günümüzde tek porsiyonlu yemeklerin ardından kahve sunumu modern İtalyan yemek kültürüne girmiştir.
Tatlı konusunda da oldukça maharetli olan İtalyanlar tiramisu, dondurma, panna cotta ve cannoli gibi pek çok lezzeti dünyaya armağan etmişlerdir.
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