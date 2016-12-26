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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
26.12.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

Karbonhidrata doyacağınız İtalyan mutfağı lezzetleri

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Karbonhidrata doyacağınız İtalyan mutfağı lezzetleri

Pizza, makarna, tiramisu ve daha niceleri... Yeme de yanında yat diyebileceğimiz İtalyan mutfağı lezzetleriyle karbonhidrata doyacaksınız.

Dünyanın en önemli mutfaklarının başında gelen İtalyan mutfağı tarihi 4'üncü yüzyıla uzanan ve Akdeniz mutfağına özgü lezzetlerin oluşturduğu bir mutfak türüdür. Bizans, Arap, Antik Roma ve Antik Yunan etkilerinin sıkça görüldüğü İtalyan mutfağında bölgelere göre çok fazla çeşitte ürün yer alırken farklı lezzetler tatmak da mümkün. Peynir, şarap ve kahvenin oldukça baskın olduğu mutfakta çok sayıda sebze, meyve, sos ve et çeşidi bulmak mümkün.

Karbonhidrata doyacağınız İtalyan mutfağı lezzetleri

Kıyıda kalan yerlerde deniz ürününe bolca rastlanırken fesleğen, zeytinyağı ve ceviz gibi İtalyan mutfağının önde gelen lezzetlerini de tadabilirsiniz. Emilia Roagna bölgesinde domuz jambonu, sosis ve diğer et çeşitleri yaygınken bolonez sos ve domates soslarına da rastlanır. Orta İtalya bölgesinde ise et çeşitlerinin yanında peynir çeşitleri de vardır. Güney İtalya bölgesinde ise zeytinyağı, domates sosu ve taze domates, kapari, ton balıkları ve diğer balık çeşitleri oldukça sık görülür.

İtalya'nın milli yiyecekleri arasında en lezzetli hamur işlerinden olan makarna ve pizzalar yer alır. Farklı şekil ve boyutlarda pek çok makarna çeşidi İtalya mutfağının medar-ı iftiharlarındandır. Spaghetti, fettuccine, ravioli ve tortellini gibi makarnalar bunların birkaçıdır. Yöresel çeşitlerin de yer aldığı varsayılan yüzlerce makarna çeşidi ülkede mevcuttur.

Karbonhidrata doyacağınız İtalyan mutfağı lezzetleri

İnce hamurun odun ateşinde pişirilerek üzerine ünlü İtalyan peynirlerinden mozzarellanın yanında jambon, mantar başta olmak üzere pek çok malzemenin konduğu pizza savaş döneminde keşfedilmiş, İtalyan kadınlarının hamur üzerine buldukları malzemeleri koymalarıyla ortaya çıkmıştır. Margharita, Napoletana, Sicilia ve Romagna gibi pek çok pizza çeşidini İtalya'da tatmak mümkün.

İtalya'da yemek yeme kültürü ailece veya arkadaş grubuyla birlikte yapılan ve keyfi çıkarılarak saatlerce süren bir merasim niteliğindedir. Geleneksel İtalyan menüsü başlangıç, aperatifler, ana yemek, salata, tatlı ve kahveden oluşurken günümüzde tek porsiyonlu yemeklerin ardından kahve sunumu modern İtalyan yemek kültürüne girmiştir.

Tatlı konusunda da oldukça maharetli olan İtalyanlar tiramisu, dondurma, panna cotta ve cannoli gibi pek çok lezzeti dünyaya armağan etmişlerdir.

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