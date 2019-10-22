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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karalahana sarması tarifi

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Karalahana sarması tarifi

Sarmalar ve dolmalar mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Her yörenin sarması da dolması da kendine göre. Karadeniz denince de akla enfes karalahana sarması geliyor elbette. Sarımsaklı yoğurduyla, salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan karalahana sarmasını siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Haşlanırken kullanmak için:

  • Yarım çay kaşığı kaya tuzu

Sarma için:

  • 500 gram karalahana
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3/4 su bardağı pirinç
  • 2 adet kuru soğan
  • 125 gram kıyma
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet maydanoz

Üzerine gezdirmek için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Sosu için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 15 gram tereyağı

Hazırlanışı

Bir tencerede bolca su kaynatın.

İçine kaya tuzunu ekleyip erittikten sonra ayıklayıp saplarını kestiğiniz karalahanaları suya atın.

Lahana yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp kevgirle sıcak sudan alıp soğuk suya koyun.

Sarmanın içi için kuru soğan, kıyma, pirinç, zeytinyağı, tuz, salça, baharatlar ve kıyılmış maydanozu güzelce karıştırıp bir harç elde edin.

Lahananın en kalın birkaç yaprağını tencerenin dibine sermek için kenara ayırın.

Diğer yaprakların sert damarlarını bıçakla kesip alın.

Kıymalı harcı yaprakların içine güzelce sarın, kenarlarını kapatıp iç harcın yerinde kalmasını sağlayın.

Ayırdığınız lahanaları tencerenin dibine serip sardığınız dolmaları lahanaların üzerine yerleştirin.

Lahanaların üzerine zeytinyağını gezdirip porselen bir tabağı tencerenin üzerine yerleştirerek sarmaların yerinde kalmasını sağlayın.

Tencerenin yarısına gelecek kadar suyu tabağın kenarından yavaşça dökün.

Kapağını kapatıp önce yüksek sonra kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.

Sarmalarınız pişince altını kapatın.

Yemeğin sosu için tereyağını tavada eritip içine salçayı ekleyin ve kavurun.

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.

Sarmaları servis ederken üzerine önce yoğurt, sonra da salçalı sos gezdirin. Afiyet olsun…

Ayva Dolması | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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