Karalahana sarması tarifi

Sarmalar ve dolmalar mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Her yörenin sarması da dolması da kendine göre. Karadeniz denince de akla enfes karalahana sarması geliyor elbette. Sarımsaklı yoğurduyla, salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan karalahana sarmasını siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun…
Haşlanırken kullanmak için:
Sarma için:
Üzerine gezdirmek için:
Sosu için:
Bir tencerede bolca su kaynatın.
İçine kaya tuzunu ekleyip erittikten sonra ayıklayıp saplarını kestiğiniz karalahanaları suya atın.
Lahana yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp kevgirle sıcak sudan alıp soğuk suya koyun.
Sarmanın içi için kuru soğan, kıyma, pirinç, zeytinyağı, tuz, salça, baharatlar ve kıyılmış maydanozu güzelce karıştırıp bir harç elde edin.
Lahananın en kalın birkaç yaprağını tencerenin dibine sermek için kenara ayırın.
Diğer yaprakların sert damarlarını bıçakla kesip alın.
Kıymalı harcı yaprakların içine güzelce sarın, kenarlarını kapatıp iç harcın yerinde kalmasını sağlayın.
Ayırdığınız lahanaları tencerenin dibine serip sardığınız dolmaları lahanaların üzerine yerleştirin.
Lahanaların üzerine zeytinyağını gezdirip porselen bir tabağı tencerenin üzerine yerleştirerek sarmaların yerinde kalmasını sağlayın.
Tencerenin yarısına gelecek kadar suyu tabağın kenarından yavaşça dökün.
Kapağını kapatıp önce yüksek sonra kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.
Sarmalarınız pişince altını kapatın.
Yemeğin sosu için tereyağını tavada eritip içine salçayı ekleyin ve kavurun.
Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
Sarmaları servis ederken üzerine önce yoğurt, sonra da salçalı sos gezdirin. Afiyet olsun…