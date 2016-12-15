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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Lezizz Yemek Kültürü
15.12.2016 - 09:19, Son GÃ¼ncelleme:

Karaköy'ü bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

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Karaköy'ü bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

Ä°stanbul'un son yÄ±llarda popÃ¼lerliÄŸi giderek artan semtlerinden biri de hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz KarakÃ¶y. Semte her gÃ¼n bir yenisi eklenen mekanlar arasÄ±nda radarÄ±mÄ±za takÄ±lanlarÄ± listenize ekleyebilirsiniz.

Son zamanlarÄ±n en hip semtlerinin baÅŸÄ±nda yer alan KarakÃ¶y, hem tarihi dokusu hem de modern mekanlarÄ±yla eski ile yeninin buluÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyor. Hipsterlerin buluÅŸma adresi olarak da bilinen semte her hafta yeni bir mekan ekleniyor.

Ä°ÅŸte keÅŸfedilesi KarakÃ¶y mekanlarÄ±:

1. FiLBooks

Pastel tonlarÄ±n hakimiyetini kurduÄŸu ambiyansÄ± ile ferah bir ortam sunan FiLBooks saatlerce kahve eÅŸliÄŸinde kitap okumalÄ±k bir mekan. Kahveleri kadar kahvaltÄ±sÄ± da meÅŸhur olan mekanda kruvasandan cinnamon roll Ã§eÅŸitlerine kadar farklÄ± kahvaltÄ± alternatifleri bulabilirsiniz. MekanÄ±n taze meyve sularÄ±nÄ± da tadabilirsiniz.

KarakÃ¶yÃ¼ bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

2. Short Black

Kahve mÃ¼davimlerinin semtteki en sevdiÄŸi adreslerden biri olan Short Black, oturup saatlerce kitap okuyabileceÄŸiniz ve Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸiniz rahatlÄ±kta bir mekan. Avustralya'dan getirttikleri kahveleri arasÄ±nda flat white, espresso ve Australian cappuccino burada deneyebileceklerinizden birkaÃ§Ä±.

3. Paps Italian

Semtin en Ä°talyanÄ± Paps Italian, ÅŸarkÃ¼teri ve peynir tabaÄŸÄ±na doyacaÄŸÄ±nÄ±z adreslerden biri. Lazanya ve Ä±spanaklÄ± fettuccine en favori lezzetler arasÄ±nda.

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KarakÃ¶yÃ¼ bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

4. Ali OcakbaÅŸÄ±

Geleneksel ocakbaÅŸÄ± lezzetlerini tatmak ve manzaraya nazÄ±r iÃ§kinizi yudumlamak iÃ§in en ideal mekanlardan biri Ali OcakbaÅŸÄ±. AcÄ±lÄ± kebap, pastÄ±rmalÄ± humus, kaburga ve iÃ§li kÃ¶fteyi mutlaka deneyin. Hafta sonlarÄ± rezervasyon yaptÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n.

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5. Pan KarakÃ¶y

Pazar kahvaltÄ±larÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez mekanlarÄ±ndan olan Pan KarakÃ¶y, yÃ¶resel peynir ve sucuk Ã§eÅŸitlerinin yanÄ±nda Ege yumurtasÄ± ve sÄ±cak atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k tabaÄŸÄ± ile kahvaltÄ±larÄ±n en iddialÄ± mekanlarÄ±ndan biri. KahvaltÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda hafta sonlarÄ± mekanÄ±n kokteyllerini de deneyebilirsiniz.

KarakÃ¶yÃ¼ bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

6. Ops

Arnavut kahvaltÄ±sÄ± ile meÅŸhur olan mekanda Ã¶rgÃ¼ peynir, eski kaÅŸar ve kuru etlerle kahvaltÄ± yapabilirsiniz. Arnavut salatasÄ± ve yumurtalÄ± ekmek ise kahvaltÄ±nÄ±zÄ± tam bir ziyafete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek.

7. Wom

Her damak tadÄ±na uygun lezzetler sunan Wom, KarakÃ¶y'Ã¼n en hipster rotalarÄ±ndan biri. Mekanda sÄ±klÄ±kla bir kutlamaya ÅŸahit olmak mÃ¼mkÃ¼n. GÃ¼nÃ¼n her saati dolu olan Wom, sabah saatlerinde sunduÄŸu zengin kahvaltÄ±larÄ±yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. Menemen ve omlet Ã§eÅŸitlerinin yanÄ±nda bal-kaymak da kahvaltÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezlerinden.

KarakÃ¶yÃ¼ bir de bu mekanlarla keÅŸfedin

8. KapÄ±

Semtin ruhuna uygun dekorasyonu, atmosferi, yÃ¶resel lezzetlerin harmanlandÄ±ÄŸÄ± mÃ¶nÃ¼sÃ¼ ve farklÄ± iÃ§ki Ã§eÅŸitleriyle beÄŸenilen mekanlardan biri olan KapÄ± KarakÃ¶y, â€˜KapÄ± Ã¶nÃ¼ muhabbetleriâ€™ ile misafirlerine keyifli saatler vadediyor. Mekan, birbirinden lezzetli yiyecekleri, yaratÄ±cÄ± kokteylleri ve eÅŸsiz mÃ¼ziklerle sÃ¼slenen konsept geceleriyle haftanÄ±n 6 gÃ¼nÃ¼ mÃ¼zikseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor.

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