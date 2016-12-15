Son zamanlarÄ±n en hip semtlerinin baÅŸÄ±nda yer alan KarakÃ¶y, hem tarihi dokusu hem de modern mekanlarÄ±yla eski ile yeninin buluÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyor. Hipsterlerin buluÅŸma adresi olarak da bilinen semte her hafta yeni bir mekan ekleniyor.

Ä°ÅŸte keÅŸfedilesi KarakÃ¶y mekanlarÄ±:

1. FiLBooks

Pastel tonlarÄ±n hakimiyetini kurduÄŸu ambiyansÄ± ile ferah bir ortam sunan FiLBooks saatlerce kahve eÅŸliÄŸinde kitap okumalÄ±k bir mekan. Kahveleri kadar kahvaltÄ±sÄ± da meÅŸhur olan mekanda kruvasandan cinnamon roll Ã§eÅŸitlerine kadar farklÄ± kahvaltÄ± alternatifleri bulabilirsiniz. MekanÄ±n taze meyve sularÄ±nÄ± da tadabilirsiniz.

2. Short Black

Kahve mÃ¼davimlerinin semtteki en sevdiÄŸi adreslerden biri olan Short Black, oturup saatlerce kitap okuyabileceÄŸiniz ve Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸiniz rahatlÄ±kta bir mekan. Avustralya'dan getirttikleri kahveleri arasÄ±nda flat white, espresso ve Australian cappuccino burada deneyebileceklerinizden birkaÃ§Ä±.

3. Paps Italian

Semtin en Ä°talyanÄ± Paps Italian, ÅŸarkÃ¼teri ve peynir tabaÄŸÄ±na doyacaÄŸÄ±nÄ±z adreslerden biri. Lazanya ve Ä±spanaklÄ± fettuccine en favori lezzetler arasÄ±nda.

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4. Ali OcakbaÅŸÄ±

Geleneksel ocakbaÅŸÄ± lezzetlerini tatmak ve manzaraya nazÄ±r iÃ§kinizi yudumlamak iÃ§in en ideal mekanlardan biri Ali OcakbaÅŸÄ±. AcÄ±lÄ± kebap, pastÄ±rmalÄ± humus, kaburga ve iÃ§li kÃ¶fteyi mutlaka deneyin. Hafta sonlarÄ± rezervasyon yaptÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n.

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5. Pan KarakÃ¶y

Pazar kahvaltÄ±larÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez mekanlarÄ±ndan olan Pan KarakÃ¶y, yÃ¶resel peynir ve sucuk Ã§eÅŸitlerinin yanÄ±nda Ege yumurtasÄ± ve sÄ±cak atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k tabaÄŸÄ± ile kahvaltÄ±larÄ±n en iddialÄ± mekanlarÄ±ndan biri. KahvaltÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda hafta sonlarÄ± mekanÄ±n kokteyllerini de deneyebilirsiniz.

6. Ops

Arnavut kahvaltÄ±sÄ± ile meÅŸhur olan mekanda Ã¶rgÃ¼ peynir, eski kaÅŸar ve kuru etlerle kahvaltÄ± yapabilirsiniz. Arnavut salatasÄ± ve yumurtalÄ± ekmek ise kahvaltÄ±nÄ±zÄ± tam bir ziyafete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek.

7. Wom

Her damak tadÄ±na uygun lezzetler sunan Wom, KarakÃ¶y'Ã¼n en hipster rotalarÄ±ndan biri. Mekanda sÄ±klÄ±kla bir kutlamaya ÅŸahit olmak mÃ¼mkÃ¼n. GÃ¼nÃ¼n her saati dolu olan Wom, sabah saatlerinde sunduÄŸu zengin kahvaltÄ±larÄ±yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. Menemen ve omlet Ã§eÅŸitlerinin yanÄ±nda bal-kaymak da kahvaltÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezlerinden.

8. KapÄ±

Semtin ruhuna uygun dekorasyonu, atmosferi, yÃ¶resel lezzetlerin harmanlandÄ±ÄŸÄ± mÃ¶nÃ¼sÃ¼ ve farklÄ± iÃ§ki Ã§eÅŸitleriyle beÄŸenilen mekanlardan biri olan KapÄ± KarakÃ¶y, â€˜KapÄ± Ã¶nÃ¼ muhabbetleriâ€™ ile misafirlerine keyifli saatler vadediyor. Mekan, birbirinden lezzetli yiyecekleri, yaratÄ±cÄ± kokteylleri ve eÅŸsiz mÃ¼ziklerle sÃ¼slenen konsept geceleriyle haftanÄ±n 6 gÃ¼nÃ¼ mÃ¼zikseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor.