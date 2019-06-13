Karadut şurubu tarifi

Yaz aylarında taze meyvelerle yapılan serinletici içeceklere doyamıyoruz. Bunlardan biri de sağlık deposu karadutun bütün faydalarını taşıyan karadut suyu. Rengiyle lezzetiyle kısa zamanda herkesin favorilerinden biri haline gelecek olan karadut suyunu evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Karadutları iyice yıkayıp tencereye alın.
Üzerine şekeri serpin.
2 litre kadar da su ekleyip 20 dakika kaynatın.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu da ekleyin.
Altını kapatıp ılınmasını bekleyin.
İnce bir süzgeçten geçirip buzdolabına kaldırın.
Soğuk servis yapın.
Arzu ederseniz karadutları pişirmeden blender’dan geçirerek de karadut şurubu hazırlayabilirsiniz.