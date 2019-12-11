Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası tarifi

Trabzon 'da yapılan karalahana çorbası Ordu, Giresun ve Samsun'da pancar çorbası olarak biliniyor. Bol vitamin dolu karalahanayla yapılan bu çorbayı siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte k ara lahana çorbası tarifi



Karalahana Çorbası İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?



Karalahana,

çekilmiş kırıklı mısır,

balkabağı,

kuru fasulye,

su,

tereyağı,

mısır unu,

tuz,

kırmızıbiber,

karabiber



Karalahana Çorbası Nasıl Hazırlanır?



Geceden ıslatılan fasulyeleri ve mısır iyice yıkadıktan sonra, su konulan tencerede haşlanır. Fasulyeler iyice haşlanınca İnce ince kıyılmış karalahanalar eklenir. Karalahanalar ezilmeye başlayınca, ince kıyılmış balkabağı ilave edilir. Kabağın pişmesine yakın, biber ve yağı eklenir ve 10 dakika daha kaynatılır. Mısır unu çok az su ile bulamaç haline getirilerek , kaynamakta olan çorbaya eklenir. Tuzunu da ekledikten sonra 10 dakika daha pişirilir ve sıcak olarak servis yapılır.