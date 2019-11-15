Kara kabak tatlısı tarifi

Bolu mutfağının en lezzetli tatlılarından biri olan kara kabak tatlısı adeta bir damak şöleni yaşatacak. Taze kabaklarla yapabileceğiniz bu enfes tatlının üzerine ceviz içi eklediğiniz de ağzınız sulanacak. Çok fazla uzatmadan kabak tatlısının tarifine geçelim... Şimdiden afiyet olsun...
Kabağın içini temizleyin.
Dış kabuklarını soymadan üçgen şeklinde iri iri doğrayın.
İç kısımları altta ve kabukları üste gelecek şekilde tencereye dizin.
Üzerine toz şekeri ve suyu ilave edip, tencerenin kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.
Piştikten sonra bir gece dinlenmeye bırakın.
Ertesi gün üzerini çekilmiş ceviz ile süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun..