Kapuska nasıl yapılır? Kapuska yemeği tarifi

Kapuksa yemeğinin yapılışı, internette en çok araştırılan yemek tarifleri arasında yer alıyor. Yapımı oldukça pratik olan kapuska, hem lezzeti hem de besin değerleriyle gözde yemeklerden biri. İşte, kapuska yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve kolay kapuska tarifi...

KAPUSKA TARİFİ

Kapuska yemeği, isteğe göre eti ve etsiz şekilde yapılabilir. Biz de sizler için iki alternatifi tek içerikte bir araya getirdik. İşte, etli ve etsiz kapuska tarifi...

ETSİZ KAPUSKA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilogram lahana

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı kaynar su

Hazırlanışı:

Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tere yağını kızdırdıktan sonra soğan ve domates salçasını ekleyin. Üzerine ince ince doğradığınız lahanayı ekledikten sonra karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Lahana 15 dakika piştikten sonra ayrı bir yerde kaynattığınız suyu ekleyin, tuz, pul biber ve karabiber ilavesi ardından kullanacağınız bulguru koyun. Tencere kaynamaya başlayınca, kapağını kapatın. 20-25 dakika daha kısık ateşte pişirin.

ETLİ-KIYMALI KAPUSKA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 orta boy lahana

1 orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

250 gram kıyma veya kuş başı et

1,5 bardak sıcak su

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Hazırlanışı:

Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Kuru soğanı küp halinde doğrayın. Sıvı yağı tencerede kızdırıp önce kıymayı veya kuş başı etlerinizi kavurun. Ardından kavurduğunuz kıymaya soğanları ekleyip onlar da pembeleşene kadar tencerede çevirin. İnce ince doğradığınız lahanaları yavaşça tencere ekleyin. Ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu çırparak sos halini verin. Bu sosu tencereye ekledikten sonra kapağı kapatıp 30 dakika pişirin.