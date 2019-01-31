Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi
Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.
Lahananın birkaç çeşidi vardır. Türk mutfağında kapuskası, turşusu, sarması gibi birçok çeşidi yapılır. Kapuska, özellikle Karadeniz yöresinde pek çok farklı tarifin ana malzemesi olan lahananın en hafif ve besleyici halidir. Aslen Rus-Slavik kökenli bir yemek olan kapuska, lahana ve et ile yapılan bir tencere yemeğidir. Etli ve etsiz olarak yapılabilir. Lahana ve kapuska hakkında kısa bir bilgi edindikten sonra gelelim tarife…
ETSİZ KAPUSKA
kilogram lahana
1 kaşık tereyağı
1 kaşık sıvı yağ
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
3 su bardağı kaynar su
Hazırlanışı
Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tere yağını kızdırdıktan sonra soğan ve domates salçasını ekleyin. Üzerine ince ince doğradığınız lahanayı ekledikten sonra karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Lahana 15 dakika piştikten sonra ayrı bir yerde kaynattığınız suyu ekleyin, tuz, pul biber ve karabiber ilavesi ardından kullanacağınız bulguru koyun. Tencere kaynamaya başlayınca, kapağını kapatın. 20-25 dakika daha kısık ateşte pişirin.
KIYMALI – ETLİ KAPUSKA TARİFİ
• 1 orta boy lahana
• 1 orta boy kuru soğan
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
• 250 gram kıyma veya kuş başı et
• 1,5 bardak sıcak su
• 1 yemek kaşığı salça
• Tuz
Hazırlanışı
Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Kuru soğanı küp halinde doğrayın. Sıvı yağı tencerede kızdırıp önce kıymayı veya kuş başı etlerinizi kavurun. Ardından kavurduğunuz kıymaya soğanları ekleyip onlar da pembeleşene kadar tencerede çevirin. İnce ince doğradığınız lahanaları yavaşça tencere ekleyin. Ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu çırparak sos halini verin. Bu sosu tencereye ekledikten sonra kapağı kapatıp 30 dakika pişirin.
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