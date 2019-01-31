Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriKapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi
GeriMutfak Tüyoları Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
31.01.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.

Lahananın birkaç çeşidi vardır. Türk mutfağında kapuskası, turşusu, sarması gibi birçok çeşidi yapılır. Kapuska, özellikle Karadeniz yöresinde pek çok farklı tarifin ana malzemesi olan lahananın en hafif ve besleyici halidir. Aslen Rus-Slavik kökenli bir yemek olan kapuska, lahana ve et ile yapılan bir tencere yemeğidir. Etli ve etsiz olarak yapılabilir. Lahana ve kapuska hakkında kısa bir bilgi edindikten sonra gelelim tarife…

ETSİZ KAPUSKA

kilogram lahana
1 kaşık tereyağı
1 kaşık sıvı yağ
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
3 su bardağı kaynar su

Hazırlanışı

Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tere yağını kızdırdıktan sonra soğan ve domates salçasını ekleyin. Üzerine ince ince doğradığınız lahanayı ekledikten sonra karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Lahana 15 dakika piştikten sonra ayrı bir yerde kaynattığınız suyu ekleyin, tuz, pul biber ve karabiber ilavesi ardından kullanacağınız bulguru koyun. Tencere kaynamaya başlayınca, kapağını kapatın. 20-25 dakika daha kısık ateşte pişirin.

KIYMALI – ETLİ KAPUSKA TARİFİ

• 1 orta boy lahana
• 1 orta boy kuru soğan
• 3 yemek kaşığı sıvı yağ
• 250 gram kıyma veya kuş başı et
• 1,5 bardak sıcak su
• 1 yemek kaşığı salça 
• Tuz

Hazırlanışı

Dış yapraklarını temizlediğiniz lahanayı ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz lahananın kalın dallarını keskin bir bıçakla ayıklayın, ince ince kıyın. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzüp kuruması için bir kenara alın. Kuru soğanı küp halinde doğrayın. Sıvı yağı tencerede kızdırıp önce kıymayı veya kuş başı etlerinizi kavurun. Ardından kavurduğunuz kıymaya soğanları ekleyip onlar da pembeleşene kadar tencerede çevirin. İnce ince doğradığınız lahanaları yavaşça tencere ekleyin. Ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu çırparak sos halini verin. Bu sosu tencereye ekledikten sonra kapağı kapatıp 30 dakika pişirin. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

Ezogelin pilavı nasıl yapılır? İşte ezogelin pilavı tarifi

Nar sirkesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nar sirkesi tarifi