Kapsalon tarifi

Kapsalon döner ve kızarmış patatesle yapılan kolay ve lezzetli bir yemek tarifi. Üzerine de rendelenmiş kaşar ve salata da ekleniyor, tek tabakta 3 nefis lezzeti bir araya getiriyor. Hollanda'da icat edilen ve ünü oradan dünyaya yayılan kapsalon'u evde yapmak isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz…
Tavuk döneri tavada 10 dakika kadar ısıtın.
Patatesleri ince ince doğrayıp bol yağda kızartın.
Cam tepsiye önce kızarmış patatesleri, onun üzerine de dönerleri yerleştirin.
Kaşarı rendeleyip dönerlerin üzerine yayın ve tepsiyi fırına verin.
Peynirler eriyince fırından çıkarıp tabaklara bölüştürün.
Yanına doğradığınız marul, domates ve salatalığı ekleyin.
Dilediğiniz soslarla servis edebilir, tavuk dönere dilerseniz çeşitli baharatlar ilave edebilirsiniz.