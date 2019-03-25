Kapsalon tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Kapsalon tarifi
ORTA ZORLUKTA

Kapsalon tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapsalon tarifi

Kapsalon döner ve kızarmış patatesle yapılan kolay ve lezzetli bir yemek tarifi. Üzerine de rendelenmiş kaşar ve salata da ekleniyor, tek tabakta 3 nefis lezzeti bir araya getiriyor. Hollanda'da icat edilen ve ünü oradan dünyaya yayılan kapsalon'u evde yapmak isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram tavuk döner
  • 3 adet patates
  • Sıvı yağ
  • Kaşar rendesi
  • Marul
  • Domates
  • Salatalık

Hazırlanışı

Tavuk döneri tavada 10 dakika kadar ısıtın.

Patatesleri ince ince doğrayıp bol yağda kızartın.

Cam tepsiye önce kızarmış patatesleri, onun üzerine de dönerleri yerleştirin.

Kaşarı rendeleyip dönerlerin üzerine yayın ve tepsiyi fırına verin.

Peynirler eriyince fırından çıkarıp tabaklara bölüştürün.

Yanına doğradığınız marul, domates ve salatalığı ekleyin.

Dilediğiniz soslarla servis edebilir, tavuk dönere dilerseniz çeşitli baharatlar ilave edebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
kapsalon nedir kapsalon nasıl yapılır kapsalon tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Tavuklu dalyan köfte tarifi

Köri soslu tavuk tarifi

Pekin ördeği tarifi

Zeytinli tavuk tarifi