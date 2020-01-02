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Kapari turşusu tarifi

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Kapari turşusu tarifi

Kapari fosfor, potasyum ve kalsiyum yönünden oldukça zengin olan bir bitki. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de 'çok faydalı bitki' olarak geçiyor. Halk arasında da gebre otu olarak da bilinen kaparinin turşusunu evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kapari
  • Sirke
  • Turşu tuzu
  • Limon tuzu
  • 1 baş sarımsak
  • 2-3 adet defne yaprağı

Hazırlanışı

Kaparileri iyice yıkayıp kavanoza yerleştirin.

Üzerine diğer malzemeleri de boşluk kalmayacak şekilde ekleyin.

Kavanozun üzerinde 3-4 parmak boşluk bırakın.

Turşu için hazırladığınız suyu üzerine ekleyip ağzını sıkıca kapatın.

Serin bir yer yaklaşık 10-15 gün bekletin.

Afiyet olsun...

Fotoğraf: Alamy
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