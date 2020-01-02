Kapari turşusu tarifi

Kapari fosfor, potasyum ve kalsiyum yönünden oldukça zengin olan bir bitki. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de 'çok faydalı bitki' olarak geçiyor. Halk arasında da gebre otu olarak da bilinen kaparinin turşusunu evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...