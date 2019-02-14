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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
14.02.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Kapalı bademli dereotlu pilav nasıl yapılır? Kapalı bademli dereotlu pilav tarifi

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Kapalı bademli dereotlu pilav nasıl yapılır? Kapalı bademli dereotlu pilav tarifi

Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar için hem görüntüsü hem de tadıyla fark yaratacak bir önerimiz var: Kapalı bademli dereotlu pilav. Yapımında yufka kullanılması nedeniyle perde pilavını da anımsatan kapalı bademli dereotlu pilav, davet sofralarına da çok yakışacak. İşte, kapalı bademli dereotlu pilav için gerekli malzemeler ve yapım aşaması

KAPALI BADEMLİ DEREOTLU PİLAV

1 adet yufka
3,5 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı yasemin pirinci
Yarım bağ dereotu
1 limon kabuğu
1 avuç çam fıstığı
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı su
Sosu için:
250 gram dana kuşbaşı
2 adet domates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
3-5 dal maydanoz

Kek kalıbında perde pilavı tarifi
Kek kalıbında perde pilavı tarifi

Yapılışı:

Tavayı ocakta ısıtın, tereyağını eritin ve zeytinyağını ekleyin. Tuzunu ilave edip suyunu da koyup bir taşım kaynatın. Yıkadığınız pirinçleri ekleyip kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Dereotlarını kalın saplarından ayırın, çok ince olmayacak şekilde kıyın, limon kabuklarını rendeleyin, yemeklik fıstıkları tavada kavurun.

Pişen pilavı soğumaya bırakın.

Fırın kaplarınızı tereyağı ile yağlayın ve yufkalarınızı dörde bölün. Fırın kabından taşacak şekilde yufkaları kabınıza yerleştirin.

Soğuyan pilava dereotu, yemeklik fıstıkları, limon kabuklarını ve karabiber ilave edip karıştırın.

Yufkaları yerleştirdiğiniz kalıba pilavı koyup taşan yufka kısımları ile kapatın.

Yumurta sarısı, zeytinyağı ve suyu bir kasede çırpın. Yufkaların üst kısmına sürün ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Pişen kapalı pilavınızı dilimler halinde sıcak servis edin.

Ayvalı pilav tarifi
Ayvalı pilav tarifi

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