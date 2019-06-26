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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
26.06.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kantaron yağı nasıl yapılır? İşte kantaron yağı tarifi ve püf noktaları

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Kantaron yağı nasıl yapılır? İşte kantaron yağı tarifi ve püf noktaları

Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılan kantaron yağı, sarı kantaron çiçeğinden elde ediliyor. Birçok kişi son dönemde popülerliği artan kantaron yağını evde yapıp kullanmak istiyor. Bunun için kantaron yağının yapılışını ve püf noktalarını arama motorlarında arayanların sayısı günden güne artıyor. Siz de bu gruptaysanız ve kantaron yağı yapmak istiyorsanız, püf noktalarımızı gözden geçirmelisiniz.

Dediğimiz gibi kantaron yağı sarı kantaron çiçeğinden elde edilir.  Uygun mevsimde pazarlarda satılan kantaron çiçeğini aktarlarda da bulabilirsiniz.

Bir demet kantaron çiçeği orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için yeterlidir.

Kantaron yağı yapmak için aldığınız çiçekleri öncelikle iyice yıkayıp kurutun. Ardından çiçekleri elinizle sapından koparıp kavanoza alın. Çiçekleri ayırırken makas, bıçak gibi metal aletler kullanmamaya dikkat edin.

Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra üzerini saf zeytinyağı ile tamamlayın. Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatın.

Sarı kantaronun faydaları nelerdir Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır
Sarı kantaronun faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

Kavanozu güneşe koyup kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için 5 gün kadar bekletin. Ardından kavanozun ağzını kava almayacak şekilde kapakla kapatıp güneşte bekletme işlemini 45 gün kadar daha sürdürün.

Bu sürede çiçeklerin özü yağa geçecek ve yağın rengi koyulaşacak, kırmızıya yakın bir hal alacak. Yağ bu hale geldiğinde kullanıma hazır demektir.

Kantaron yağınızı kavanozdan alıp süzerek koyu renk bir şişeye boşaltın ve karanlık bir yere alın.

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