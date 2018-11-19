Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.
Üzeri için:
Öncelikle tereyağını, sütü, sıvı yağı, şekeri, tuzu ve mahlebi bir kabın içine koyarak macun kıvamına getirin. Daha sonra içine kabartma tozunu ve yavaş yavaş unu ekleyin. Hamurunuz kulak memesinden biraz yumuşak olacaktır.
Hamuru yoğurduktan sonra dolapta 15 dakika kadar bekletin. Elinizle hamuru parçalara ayırarak simit şeklini verin verin.
Bir kabın içine yumurta akını başka bir kabın içine de susamları koyun. Yapmış olduğunuz halkaları önce yumurta akına sonra susama batırarak hafifçe yağladığınız tepsiye dizin ve 180 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.