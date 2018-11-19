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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kandil simidi tarifi
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Kandil simidi tarifi

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Kandil simidi tarifi

Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram tereyağı
  • 1,5 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşağı mahlep
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Susam

Hazırlanışı

Öncelikle tereyağını, sütü, sıvı yağı, şekeri, tuzu ve mahlebi bir kabın içine koyarak macun kıvamına getirin. Daha sonra içine kabartma tozunu ve yavaş yavaş unu ekleyin. Hamurunuz kulak memesinden biraz yumuşak olacaktır.

Hamuru yoğurduktan sonra dolapta 15 dakika kadar bekletin. Elinizle hamuru parçalara ayırarak simit şeklini verin verin.

Bir kabın içine yumurta akını başka bir kabın içine de susamları koyun. Yapmış olduğunuz halkaları önce yumurta akına sonra susama batırarak hafifçe yağladığınız tepsiye dizin ve 180 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.

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