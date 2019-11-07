Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi tarifi
Kandil günlerinin en sevilen lezzeti kandil simidinin yerini hiçbir şey tutamaz, üstelik bir de evde yapıldıysa. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan kandil simidi hem mahlepli hem de mahlepsiz yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidinin püf noktaları…
Kandil denildiğinde ilk aklımıza gelenlerden biri de kandil simidi oluyor. Sokaklardan ve evlerden yayılan kokusuyla çocukluk anılarına götüren kandil simidi her ne kadar meşakatli bir lezzet gibi görülse de püf noktalara dikkat edilerek yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi...
Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elle açıp çay bardağı yuvarlaklar kesin. Ortasını da şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın. 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun..