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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.11.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi tarifi

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Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi tarifi

Kandil günlerinin en sevilen lezzeti kandil simidinin yerini hiçbir şey tutamaz, üstelik bir de evde yapıldıysa. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan kandil simidi hem mahlepli hem de mahlepsiz yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidinin püf noktaları…

Kandil denildiğinde ilk aklımıza gelenlerden biri de kandil simidi oluyor. Sokaklardan ve evlerden yayılan kokusuyla çocukluk anılarına götüren kandil simidi her ne kadar meşakatli bir lezzet gibi görülse de püf noktalara dikkat edilerek yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi

1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elle açıp çay bardağı yuvarlaklar kesin. Ortasını da şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın. 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun..

 

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