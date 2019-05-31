Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, her kandil gününde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alıyor. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
Dini günler, kandiller ve bayramların vazgeçilmezi olan kandil simidi tarifleri birçok kişi tarafından internetten araştırılıyor. Mahlepli veya mahlepsiz, susamlı, susamsız gibi farklı seçenekleri bulunan kandil simidi evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. İşte kolay ve lezzetli mahlepli kandil simidi tarifi....
Malzemeler:
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Arzu ederseniz kandil simidinizi mahlep kullanmadan da yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve mahlepsiz kandil simidinin yapım aşamaları ise şöyle…
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.