Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaynak: Doğan Burda Fotoğraflar: Foursquare
13.11.2017 - 14:41, Son Güncelleme:

Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

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Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

Havalar soğudukça tatlı ihtiyacımız da arttı tabii... Çünkü vücudumuzun kendini sıcak tutabilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi alabilmenin en kolay yolu ise tabii ki birbirinden lezzetli tatlılar. Yoksa canımız çektiğinden değil yanlış anlaşılmasın. Maksat ısınmak… İşte bu talebe en iyi şekilde cevap verebilecek İstanbul’un meşhur tatlı durakları…

İnci Pastanesi

1944 yılında Luka Zigoris tarafından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 124 numaralı binada hizmet vermeye başlayan pastane, 2012 yılında bu binadan taşınsa da yine Beyoğlu’nda o muhteşem profiterolünü sevenlerine sunmaya devam ediyor. Eğer aklınız çikolatalı bir tatlıya kayıyorsa ziyaret edilecek tek bir adres var: İnci Pastanesi. Çikolata ve tarih aşkına!

Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma

Seveni tarafından adeta çekirdek çitler gibi ağza atılan tulumba mutfağımızın en meşhur tatlılarından biridir. Çıtır çıtır bir tabaka altından gelen yumuşak iç kısım sizi nirvanaya ulaştırabilir. Eğer tulumba için siz de böyle duygular besliyorsanız, tek adresi Alibeyköy olan Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma’yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Dondurmayla da ayrı bir güzel oluyormuş diyorlar.

Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

Meşhur Bebek Badem Ezmesi

1904’ten beri badem ezmesinin en güzelini, en doğalını insanlığa sunan Meşhur Bebek Badem Ezmecisi, müdavimlerinin çok iyi tanıdığı Sevim Hanım tarafından işletiliyor. Sevim Hanım’ın dedesi bu dükkânı ilk olarak Mudanya’da açmış ancak daha sonrasında Bebek’e taşınılmış. Bunca süredir bir parça badem ezmesinin peşinde koşmamızın, üşenmeden Bebek trafiğine girmemizin nedeni ise kendilerinin badem ezmesini tamamen doğal, hiçbir tatlandırıcı kullanmadan yapmaları. Değer mi? Değer!

Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

Zeynel Muhallebicisi

Sütlü tatlı tutkunlarını unutmadık. Onlar da bu lezzeti unutmazlar zaten. İstanbul’da sütlü tatlı dendi mi akla ilk gelen adres şüphesiz Zeynel Muhallebicisi’dir. Kazandibi, tavukgöğsü, su muhallebisi… Dilediğiniz her türlü sütlü tatlının en güzelini burada yersiniz.

BELKİ DE TATLINIZI EVDE KENDİNİZ YAPMAK İSTERSİNİZ

01:01Oreo’lu Minnoş Tatlısı | Lezizz
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