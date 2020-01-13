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Kahvaltılık Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Kamkat reçeli tarifi

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Kamkat reçeli tarifi

Turunçgillerin ufağı, kamkat... Halk arasında kumkuat veya kumkat olarak da bilinen bu meyve, portakal ve mandalina tadında. Üstelik sağlık için çok faydalı. Mis gibi kokan bu güzel meyveyi reçel olarak da tükebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte karşınızda kamkat reçeli tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kamkat
  • 5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 5 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Kamkatları yıkayıp baş kısımlarını kesin.

Dört parçaya bölüp geniş bir kaseye alın.

Dilerseniz daha küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz.

Su ekleyip 1 gece bekletin.

Daha sonra bir tencereye alıp su ve limon suyunu ilave edin.

Kamkatlar yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın.

En son şekeri ekleyin.

Reçeliniz kıvam alınca ocaktan alın.

Afiyet olsun...

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