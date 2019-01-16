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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Kallavi nedir? Kallavi nasıl yapılır?

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Kallavi nedir? Kallavi nasıl yapılır?

Kallavi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde "Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk" ve "Çok iri, kocaman" diye geçiyor. Aynı zamanda şık ve göz doyuran yemeklerin bulunduğu zengin sofralar için de kullanılan bir sıfat. Ancak kallavi aynı zamanda Edirne mutfağına ait bir kurabiyenin de ismi. İçinde un, tuz ve yağ olmayan bu kurabiyeyi siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve kallavi kurabiyenin yapılışı hemen aşağıda…

Görüntüsü bir kavuğa benzeyen kallavi adını da buradan alıyor. Edirnelilerin çok değer verdiği yöresel lezzetlerden biri olan kallaviyi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Kallavinin tarifinde yine Edirne’nin yöresel bir ürünü olan karaçalı balı kullanılıyor. Ancak bu balı bulamazsanız akasya ya da ayçiçeği gibi başka Trakya ballarıyla da kallavi yapmayı deneyebilirsiniz.

1 kilogram ince dövülmüş Antep fıstığı
1 su bardağı şeker
250 gram karaçalı balı
1 tutam safran
4 adet yumurta akı

Yoğurma kabına fıstıkları alın. Ortasını havuz gibi açın ve içine şekeri, yumurta akını, safranı ve balı ekleyin. İyice karıştırıp uzun uzun yoğurarak yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Makaron nasıl yapılır Kakaolu makaron tarifi
Makaron nasıl yapılır? Kakaolu makaron tarifi

Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serin. Kurabiye hamurunuzu krema sıkma torbasına doldurun. Kağıdın üzerine eşit büyüklükte yuvarlaklar sıkın. Ardından krema torbasının ağzını kurabiyelerin üzerine hafifçe bastırarak minik yuvarlaklar oluşturun.

Kurabiyelerinizi düşük ısıda (130-140 derece civarı) fırına verin ve ortalama 20-25 dakika pişirin. Üzeri kızardığında kallavi yemeye hazırdır. İki kurabiyeyi birleştirip acıbadem kurabiyesi gibi servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz arasına kaymaklı dondurma da sürebilirsiniz.

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