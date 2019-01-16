Kallavi nedir? Kallavi nasıl yapılır?
Kallavi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde "Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk" ve "Çok iri, kocaman" diye geçiyor. Aynı zamanda şık ve göz doyuran yemeklerin bulunduğu zengin sofralar için de kullanılan bir sıfat. Ancak kallavi aynı zamanda Edirne mutfağına ait bir kurabiyenin de ismi. İçinde un, tuz ve yağ olmayan bu kurabiyeyi siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve kallavi kurabiyenin yapılışı hemen aşağıda…
Görüntüsü bir kavuğa benzeyen kallavi adını da buradan alıyor. Edirnelilerin çok değer verdiği yöresel lezzetlerden biri olan kallaviyi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Kallavinin tarifinde yine Edirne’nin yöresel bir ürünü olan karaçalı balı kullanılıyor. Ancak bu balı bulamazsanız akasya ya da ayçiçeği gibi başka Trakya ballarıyla da kallavi yapmayı deneyebilirsiniz.
1 kilogram ince dövülmüş Antep fıstığı
1 su bardağı şeker
250 gram karaçalı balı
1 tutam safran
4 adet yumurta akı
Yoğurma kabına fıstıkları alın. Ortasını havuz gibi açın ve içine şekeri, yumurta akını, safranı ve balı ekleyin. İyice karıştırıp uzun uzun yoğurarak yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin.
Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serin. Kurabiye hamurunuzu krema sıkma torbasına doldurun. Kağıdın üzerine eşit büyüklükte yuvarlaklar sıkın. Ardından krema torbasının ağzını kurabiyelerin üzerine hafifçe bastırarak minik yuvarlaklar oluşturun.
Kurabiyelerinizi düşük ısıda (130-140 derece civarı) fırına verin ve ortalama 20-25 dakika pişirin. Üzeri kızardığında kallavi yemeye hazırdır. İki kurabiyeyi birleştirip acıbadem kurabiyesi gibi servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz arasına kaymaklı dondurma da sürebilirsiniz.
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