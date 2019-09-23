Kaliteli süt, eğitimle geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriKaliteli süt, eğitimle geliyor
GeriYemek Kültürü Kaliteli süt, eğitimle geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
23.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Kaliteli süt, eğitimle geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaliteli süt, eğitimle geliyor

Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Süt Zirvesi’nde Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı sektörü değerlendirdi. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 7 binden fazla üreticiye eğitim verildiğini dile getiren İdil Yiğitbaşı, “Üreticiye verdiğimiz destek ile sütün kalitesini artırıyor ve Türkiye Süt Sektörü için ‘pusula’ görevini üstleniyoruz. Dünyada sağlıklı yaşam hareketinin yükseldiği bugünlerde ürün çeşitliliğimiz ile tüketicimizin tercihlerine önem veriyoruz” dedi.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ‘Dünya Süt Zirvesi’ bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. “Yaşam İçin Süt” temasıyla yapılan zirvede konuşma yapan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, üreticilere sunulan eğitimlere ve süt kalitesine değindi, sektörü değerlendirdi.

“SEKTÖR İÇİN ‘PUSULA’ GÖREVİNİ ÜSTLENİYORUZ”

Sekiz milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin ele alındığı zirvede Pınar Süt’ün 18 bin süt üreticisi ve 31 kooperatifle birlikte uyguladığı kalkınma modelini paylaşan İdil Yiğitbaşı, “Bu topraklarda sağılan sağlıklı sütleri, Türkiye ile buluşturuyoruz. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 13 farklı ilde, 7 binin üzerinde üreticimize hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri veriyoruz. Üreticiye verdiğimiz bu destek ile sütün kalitesini artırıyor, Türkiye Süt Sektörü için ‘pusula’ görevini üstleniyoruz” dedi.

Kaliteli süt, eğitimle geliyor

Süt sektörünün gelişiminde bilinçli ve  eğitimli üreticinin kilit rol oynadığını dile getiren Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Gıda güvenliğinin önemi daha da güçlendi. Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için süt üreticileri, kooperatiflerimiz ve süt işleme sanayi olarak birlikte hareket etmeliyiz. Dünyada bu kadar çok aç insan varken, nüfus artışı ve sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımın önemini düşününce her alanda israfı önlemeye çalışmalıyız” diye konuştu.

Sektörün değişen tüketici alışkanlıklarına kulak vermesi gerektiğinin altını çizen İdil Yiğitbaşı, “Yeni nesil, sağlıklı yaşam konusunda çok hassas ve bilinçli tüketicilerden oluşuyor. Sektörün gelişim yolculuğunda bu noktaya odaklanılması ve tüketicilerin hassasiyetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE “ OKUL SÜTÜ’’ PROJESİNİN YANINDAYIZ

Pınar Süt olarak yeni nesli sütle buluşturan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten İdil Yiğitbaşı, “Türkiye’de uygulanan okul sütü projesine 2011 yılından bu yana destek veriyoruz. Bunun yanında 8 yıldır  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Süt Kuzusu Sütü’ projesinin de tüm sütleri Pınar kalite standartlarında Pınar Süt tesislerinde paketleniyor. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı kaliteli sütle buluşturmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

SÜT DÜNYASI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ve Ulusal Süt Konseyi'nin ev sahipliğinde 23 Eylül Pazartesi günü başlayan zirve, 26 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. İstanbul’da yapılan organizasyon, dünyanın dört bir yanından süt sanayicilerinin üst yöneticileri, süt üreticileri, tedarikçiler, bilim insanları ile kamu temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. 2018 yılında Güney Kore’de gerçekleştirilen zirveye 2 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Derin dondurucuya asla koymamanız gereken 12 yiyecekYiyecekleri derin dondurucuya koyduğumuzda ömürlerinin uzadığını düşünüyoruz. Ancak bazı yiyecekleri dondurduğunuzda faydadan çok zarara sebep olduğunuzu bilmelisiniz. İşte derin dondurucudan uzak tutmanız gereken 12 yiyecek...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Kaliteli süt, eğitimle geliyor
Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak
Gaziantep mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri İstanbullularla buluştu
Türk bir şeften öğrendi ilk hafta günde 80 adet sattı