Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları
Kalburabastı tatlısı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri. Yapılışı da baklava gibi tatlılara kıyasla kolay olan kalburabastının ağızda dağılanı makbul. Kıvamıyla ve lezzetiyle parmak yediren bir kalburabastı yapmak için dikkat etmeniz gereken birkaç basit püf noktası bulunuyor. İşte kalburabastı yapmanın püf noktaları…
Kalburabastının özelliği üzerinin tırtık tırtık olmasıdır. Bunun için eski zamanlarda tatlı kalbur kullanılarak yapılırdı, nitekim adını da buradan alıyor. Ancak günümüzde kalbur her evde bulunmayan bir mutfak gereci. Bu nedenle rendenin kalın tarafını ya da makarna veya salata süzmek için kullandığınız süzgecin tabanını bu iş için kullanabilirsiniz.
Tatlınızın ağızda dağılması için hamuru yoğururken içine 1 kaşık kadar sirke ekleyebilirsiniz. Bu miktar tatlının lezzetini bozmaz ancak piştiği zaman kıyır kıyır olmasını sağlar.
Kalburabastının başarısının bir diğer kaynağı da şerbettir. Kaynattığınız şerbeti tatlınızın üzerine dökerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta daha var. Bunların başında tatlının iyice soğumuş olması geliyor. Şerbetinizin de çok sıcak olmamasına dikkat edin; tatlıların üzerine dökmeden önce bir miktar ılınmasını bekleyin. Şerbetin çok sıcak olması tatlının hamurlaşmasına neden olur.
Son olarak tatlınızın çok yumuşak olmasını isterseniz tatlılar şerbeti çektikten sonra artan sıvı kısmı süzdürmeyi deneyebilirsiniz. Böylece tatlınız daha kuru olacaktır.
GELENEKSEL TATLILARI SEVENLER İÇİN FINDIKLI FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle