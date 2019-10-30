Kalamar tava ve tarator sos nasıl yapılır? Kalamar tava ve tarator sos tarifi
Kalamar tava deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bir lezzet. Kalamar tava denildiğinde akla gelen bir diğer şey ise tarator sos oluyor. Birbirinin tamamlayıcısı olan kalamar tava ve tarator sosu evde de hazırlayıp ara sıcak olarak sunabilirsiniz. Peki, kalamar tava ve tarator sos nasıl yapılır? İşte, kalamar tava ve tarator sos tarifi...
Malzemeler
250 gram temizlenmiş ve doğranmış kalamar
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
Karabiber
Tuz
Kızartma yağı
Kalamar tava nasıl yapılır?
Temizlenmiş ve doğranmış kalamarları tuzlayıp biberlendikten sonra bir kabın içerisine alın.
Üzerini örtecek kadar süt koyup iki saat bekletin.
Sütün içinden çıkardıktan sonra una bulayın.
Üzerine un serptiğiniz tepsiye dizin.
Yağı tavada ısıtın.
Kalamarları kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın ve havlu kağıt üzerine alın.
Fazla yağını bıraktıktan sonra servis tabağına alıp tarator sos ile servis yapın.
Tarator sos nasıl yapılır?
Malzemeler
2 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 su bardağı ceviz
4 diş sarımsak
1 adet limon suyu
1 demet maydanoz
Tuz
Hazırlanışı
Yoğurt ile mayonezi karıştırın. Sarımsakları, tuzu ve cevizleri ince ince kıyın. Hazırladığınız tüm malzemeye limon suyunu ve kıydığınız maydanozu ekleyip iyice karıştırın.