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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
14.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Kalamar nedir? Kalamar nasıl pişirilir?

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Kalamar nedir? Kalamar nasıl pişirilir?

Kalamar, Türkiye denizlerinde sıklıkla rastlanılan bir deniz canlısıdır. Bir yumurtayla aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında, kızartılarak ya da buğulama şeklinde de pişirilebilir. İşte, ilk kez deneyecekler için kalamar tarifi…

Kalamar, diğer kafadan bacaklılar gibi belirgin bir kafaya, çift taraflı simetrik bir yapıya, manto ve kollara sahiptir. İçindeki melanin adındaki madde insan cildini bronzlaştıran pigmentin aynıdır. Yaşamını sürdürebilmesi için deniz suyunun belirli bir ısıda ve tuz oranında olması gerekir ki bu sebeple Türkiye sularında Marmara Denizi'nin batı kesiminden başlayarak Ege ve Akdeniz’in tamamında bulunur. Türkiye sularındaki en yaygın bulunan türü Avrupa kalamarı veya Adi Kalamar olarak da bilinen Loligo vulgaris'tir.

Kalorisi en düşük deniz ürünü olan kalamar, protein, çok az oranda yağ, fosfor, magnezyum ve kalsiyumdur. Kalamar; B2, B3 ve B12 vitaminleri barındırır.

Kalamar Tava

Kalamarları kızartmak için önce sosu hazırlayın. Sos için; incecik kıyılmış maydanoz, sirke, kekik, sarımsak ve biberiyeyi karıştırın. Kalamarlarınızı önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabaklarına rokalarını büyük yapraklar halinde yerleştirin, üzerine kızarttığınız kalamarlarını koyun.

 

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