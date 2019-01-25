Kakaolu ıslak kek tarifi

Islak kek çay saatlerinde misafirlere ikram etmek için en uygun lezzetlerden biri olabilir. Hamurundan bir parça ayırıp üzerine sos olarak döktüğümüz bu kakaolu ıslak kek de, ıslak kek sevenlerin rüyalarına girebilecek lezzette. Üstelik sıvı yağla yapıldığı için gayet hafif ve yumurta kokusu da olmuyor. Mutlaka denemeniz gereken kakaolu ıslak kek tarifimiz hemen aşağıda.
Sosu için:
Üzeri için:
Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın.
İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin.
Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın.
Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin.
Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın.
Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin.
Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın.
Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.
Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin.
Dövülmüş cevizle süsleyin.
Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.