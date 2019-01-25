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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kek Tarifleri>Kakaolu ıslak kek tarifi
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Kakaolu ıslak kek tarifi

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Kakaolu ıslak kek tarifi

Islak kek çay saatlerinde misafirlere ikram etmek için en uygun lezzetlerden biri olabilir. Hamurundan bir parça ayırıp üzerine sos olarak döktüğümüz bu kakaolu ıslak kek de, ıslak kek sevenlerin rüyalarına girebilecek lezzette. Üstelik sıvı yağla yapıldığı için gayet hafif ve yumurta kokusu da olmuyor. Mutlaka denemeniz gereken kakaolu ıslak kek tarifimiz hemen aşağıda.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 25 gram kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı un

Sosu için:

  • 1 su bardağı kek hamuru
  • Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

  • Ceviz

Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın.

İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin.

Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın.

Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin.

Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın.

Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin.

Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın.

Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.

Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin.

Dövülmüş cevizle süsleyin.

Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.

Fotoğraf: Ingimage
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