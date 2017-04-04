Kahve severlere özel İstanbul’un meşhur kahvecileri

Ministry of Coffee (MOC)

Kolombiya, Meksika, Peru, Panama, Kenya gibi dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinin üretildiği bölgelerden aldığı kahvesiyle Nişantaşı’nın en iddialı kahvecilerinden biri MOC. En meşhur kahvesi ise 24 saat damıtılarak hazırlanan ve buzla servis edilen Cold Brew. Ham mimarisi ve birbirinden güzel kahveleriyle size müthiş bir ambiyans sunan MOC’da bir kahve için ve güne devam edin.

Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, No 4, Şişli, İstanbul Tel: 0212 234 44 65





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Şairler Kahvesi

Beşiktaş’ın o meşhur Şairler Parkı’nı bilirsiniz. Hani şu şehrin ortasında bile garip bir huzur barındırmayı becerebilen park. İşte o parkın hemen karşısında yer alan Şairler Kahvesi de aynı huzuru kahveniz eşliğinde ruhunuza taşıyor. Özenli, samimi dekoru ve çalışanlarıyla şiirin ince ruhuna sahip bir ortam sizi bekliyor.

Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi, No 50/A, Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 2361515





Hatr-ı Kahve

Boğazı izlerken içilen Türk kahvelerinin yerini alan yeni nesil kahveleri aynı nostaljiyle size ulaştıran Hatr-ı Kahve Beylerbeyi’nin en özel dükkânlarından biri. Rengârenk dekorasyonu, birbirinden güzel tatlılarıyla tarihi semtin en iştah açan mekânı diyebiliriz.

Çengelköy Mahallesi, Oymak Sokak, No 5/A, Üsküdar, İstanbul Tel: 0535 881 57 58





Brew Coffee Works

Brew Coffee Works’ten içeriye girer girmez sizi önce dekorasyonu hemen sonrasında ise birbirinden güzel kahve çeşitleri karşılıyor. Tabii kahvenizi yudumlarken ruhunuzu okşayan müziği de unutmayalım. Eminönü’nün en güzel mekânlarından biri olan dükkân, kahveleriyle de mutlaka uğranması gereken bir durak.

Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No 16/D, Fatih, İstanbul Tel: 0212 512 19 86





Cherrybean Coffees

Moda’daki onca mekân arasından sıkı bir kahveci çıkmazsa çok şaşırırdık tabii ki. Neyse ki Cherrybean Coffees bizi şaşırtmadı ve Kadıköy’ün en iyi kahvecileri arasındaki yerini aldı. Sıcacık dekorasyonu, inanılmaz ferahlıktaki bahçesi ve lezzetli kurabiyeleriyle büyük keyif alacağınız bir mekân. Gitmeyen pişman olur.

Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No 122, Kadıköy, İstanbulTel: 0216 414 76 69