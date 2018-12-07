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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.12.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Kahvaltıya ya da çaya... Evde gözleme nasıl yapılır?

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Kahvaltıya ya da çaya... Evde gözleme nasıl yapılır?

Gözleme hamur işleri arasında en sevilen ama kıymeti en az bilinenlerden biri olabilir. Genellikle Ege sahillerinde yazlık yerlerde karşımıza çıkar, yanında çayla ayranla hem damağımızı şenlendirir hem de gayet güzel karın doyurur. Ama siz “Şöyle güzel bir el açması gözleme yemek için illa Ege’ye mi gidelim?” diye düşünüyorsanız çok haklısınız. O nedenle sizin için evde nasıl el açması gözleme yapabileceğinizi araştırdık. İşte malzemeleriyle, püf noktalarıyla “Gözleme nasıl yapılır?” sorusunun net cevabı…

El açması gözleme yapmak için ihtiyacınız olan üç temel malzeme var: Un, tuz ve su ve maya. 6 bardak unu, tuz ve 1 paket instant mayayla karıştırıp üzerine 2-2,5 bardak kadar suyu yavaş yavaş ilave edip hamuru güzelce yoğurun. Hamuru bezelere bölüp üzerini ıslak bezle örtün.

Her bir bezeyi unlanmış hamur tahtasının ya da tezgahın üzerinde incecik açın. Arasına koyacağınız malzeme size kalmış ama ne olursa olsun malzemeyi yufkanın bir yarısına iyice serpip yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın.

Kutab (qutab) tarifi
Kutab (qutab) tarifi

Gözleme normalde sacda pişirilir ama evde sac lezzetini yakalamak da mümkün. Bunun için gözlemenizi yağsız tavada sallaya sallaya pişirmeli, tavadan alır almaz üzerini tereyağıyla yağlamalısınız.

Derseniz ki “Ben yufka açamam”, o zaman gözlemenizi marketten ya da yufkacından aldığınız taze yufkalarla da yapabilirsiniz. Eğer yufkayla gözleme yapacaksanız çok kalın olmamaları açısından 1 yufkadan 2 gözleme çıkarabilirsiniz. Geri kalan işlemleri aynı şekilde takip ederek çok pratik bir gözleme yapabilirsiniz.

Patates gözlemesi tarifi
Patates gözlemesi tarifi

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