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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
12.10.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Kahvaltılarda yumurtadan vazgeçemeyenler için çeşit çeşit omlet fikirleri

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Kahvaltılarda yumurtadan vazgeçemeyenler için çeşit çeşit omlet fikirleri

Kahvaltıların en pratik lezzeti şüphesiz omletler. İşte birbirinden lezzetli omlet tarifleri...

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu artık herkes biliyor. Yaşam kalitesini arttırdığı bilinen kahvaltı için seçenekler neredeyse sınırsız. Bu seçenekler arasında bulunan omlet ise piramidin en tepesinde yer alıyor. Omlete eklenen farklı peynirler, sebzeler ve baharatlarla her kahvaltıda farklı bir lezzet şöleni yaşamak da mümkün olabiliyor.

Hem güne sağlıklı bir başlangıç hem de damaklarınıza bir şölen yaşatmak için denemeniz gereken pek çok omlet tarifi bulunuyor. İşte bazıları:

Peynirli ve Otlu Omlet

En pratik omlet tariflerinden biri olan peynirli omlet kahvaltıların en çok tercih edilen ana yemeği olmayı da sürdürüyor. Bu omletin en iyi tarafı evinizdeki tüm peynir çeşitleri ile yapılabiliyor olması. Peynirli omlet için kişi sayısı kadar yumurtayı bir kapta çırpın. İnce kıyılmış 4 dal maydanoz veya dereotunu yumurtaya ekleyin. Biraz yağ ile kızdırılmış tavaya ilk önce çırpılmış yumurtalar ve daha sonra peynirleri ekleyerek pişmeye bırakın.

Kahvaltılarda yumurtadan vazgeçemeyenler için çeşit çeşit omlet fikirleri

Mantarlı Omlet

Önemli bir bitkisel ve hayvansal protein kaynağı olan mantarlı omlet için mantarlar ince ince doğranarak sotelenir. Yağ ile kızdırılmış tavaya çırpılmış yumurtalar eklenir. Pişen omletin bir kenarına mantarlar ve ince doğranmış taze soğan eklenir ve omlet ikiye katlanır.

Ispanaklı Omlet

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan ıspanak, yumurtaya çok yakışıyor. Ispanağın kavrulması ile yapılan yumurta ise hem demir hem de B12 açısından oldukça zengin. Bu omlet için yarım bağ kadar ıspanak iyice yıkanıp ince ince doğranır ve sotelenir. Daha sonra üzerine çırpılmış yumurtalar eklenerek pişmeye bırakılır. Pişen omletin üzerine karabiber ve pul biber eklenir.

Kahvaltılarda yumurtadan vazgeçemeyenler için çeşit çeşit omlet fikirleri

Frittata

Kabak, havuç, bezelye ve ıspanak gibi aklınıza gelebilecek pek çok sebze ile yapılan bu İtalyan omletini ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Frittata yapımı için seçtiğiniz sebzeleri ince ince doğrayarak soteleyin. Yağlanmış döküm bir fırın kabına sebzeleri ve çırpılmış yumurtaları her yana eşit dağılacak şekilde yayın. Fırında 5 dakika kadar bir süre omletiniz kabarana kadar pişirin. Eğer tavada pişirecekseniz omletin her iki yönünü de pişirmeniz gerekiyor.

Yumurta Beyazı Omleti

Spor yapanların ya da diyette olanların yumurtadan mahrum kalmasını önleyen bu omlet için sadece yumurtanın beyazlarını çırpın. Kızgın bir tavaya çırpılmış yumurtaları döktükten sonra üzerine kekik ve kaynar suda bekleyip ince doğranmış kurutulmuş domatesleri ekleyin. Üzerinde ince kıyılmış maydanoz ya da dereotu ekleyerek pişmeye bırakın.

OMLET SEVENLER İÇİN BİR DE VİDEOLU FRİTTATA TARİFİMİZ VAR

Frittata | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Frittata var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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