Kahvaltıda Ege rüzgarı esiyor! Yumuşacık bazlamanın içinde nefis peynir ve...

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Ankaralılar, AVM’de alışveriş öncesinde güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak için veyahut hafta sonu keyfinizin çıtasını yükseltmek için nefis bir kahvaltıya ne dersiniz? Hem de ne kahvaltı… Birbirinden leziz serpme lezzetler, taptaze ve kaliteli ürünler, Ege’ye has servisler ile tam keyiflik bir kahvaltı…

Ege'den tabağınıza gelen; İzmir tulum peyniri, çeçil peyniri, beyaz peynir, reçel çeşitleri, siyah ve yeşil zeytin, acıka, bal-kaymak, tahin-pekmez, güveçte kavurma, sucuk ve hellim peyniri, sahanda yumurta, domates-salatalık, sıcak ekmek sepeti, gevrek ve sınırsız çay ile tadına doyulmayacak bir kahvaltıyı size özel indirimlerle yemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.





Alaçatı Muhallebicisi, ister sevdiklerinizle lezzet ve muhabbet dolu, isterseniz de kendinizle kalacağınız sakin ve huzurlu bir kahvaltı için haftanın her günü özenle çalışıyor. Gününüzü bu şahane kahvaltıyla taçlandırmak için hemen buraya tıklayın, Ege esintilerini Ankara’da tadın. Afiyet olsun.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.