Kahvaltı keyfi için 6 adres

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
27.01.2017 - 10:46, Son Güncelleme:

Kahvaltı keyfi için 6 adres

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Kahvaltı keyfi için 6 adres

Çoğumuz çok keyifli ve önemli olmasına rağmen günün yoğunluğu içinde kahvaltıyı geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Fakat hafta sonu kahvaltı keyfi ile bunu telafi etmek mümkün.

Reztoran.com sizin için Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan bir lezzet turu hazırladı. Hiçbir gün kahvaltıyı atlamam ya da pazar günü gelsin ve sabah saatlerinden başlayıp öğlene kadar süren kahvaltı keyfi olsun diyorsanız Reztoran’ın sizin için seçtiklerine mutlaka göz atın.

1) KAŞIBEYAZ BOSPHORUS

Konuklarını eşsiz kebap tatlarıyla ağırlayan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu aynı zamanda zengin yöresel kahvaltıları ile boğaza nazır bir kahvaltı keyfi sunuyor!

Kaşıbeyaz Bosphorus serpme kahvaltısında Antep’in yöresel tatları sofranıza farklı ve bir o kadar leziz renkler katıyor. Haftanın her günü kahvaltının bulunduğu restoranda pazar gününe ailenizle yapacağınız nefis bir kahvaltıyla başlamak istiyorsanız boğaz manzaralı bir kahvaltı keyfi sizi bekliyor demektir. Hafta içi ve hafta sonu 30 çeşitle serpme kahvaltısını oluşturan Kaşıbeyaz Bosphorus hafta sonu kurulan açık büfesine bir de hamur işi alternatiflerini ekliyor. Çocuk oyun alanı, bahçe ve teras gibi seçenekleriyle kahvaltı keyfi daha da çekici hale geliyor. Kaşıbeyaz Bosphorus’ta kahvaltınız sabah saat 10.00’dan itibaren hazır!

Kahvaltı keyfi için 6 adres

2) HAK EVRENSEL HATAY SOFRASI

Hem çeşidi bol, hem de tamamen organik ürünlerden oluşan bir Akdeniz kahvaltısı istiyorsanız Hak Evrensel tam size gör bir adres. Serpme ve açık büfe kahvaltı keyfini tüm hafta sizlere sunan Hak evrensel gerçek Antakya mutfağına ait peynir çeşitleri ile hafta sonunuz için zengin bir sofra sunuyor. Ekmekleriniz özel taş fırından çıkarılıp sıcacık servis ediliyor masanıza.  Bu lezzetli saatlerinizi ister denize daha yakın olan teras kısmında isterseniz de deniz manzaralı salonda geçirebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00’de başlayan kahvaltı 14.00’e kadar devam ediyor!

Kahvaltı keyfi için 6 adres

3) NEZİH KEBAP YUVALAMA

Nezih Kebap Yuvalama, yöresel tatlar ve etnik yemeklerdeki başarısıyla kendini Dünyaya duyurmuş ve Türkiye’de kanıtlamış bir adres. Fakat başarıları yalnızca bununla da sınırlı değil; Nezih’in en iyi kahvaltı mekanı olarak ödülleri de bulunuyor! Serpme kahvaltı menülerinde 23 çeşit birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Dağ çileği reçeli, mandalina reçeli, kiremitte Antep peyniri bu lezzetlerden sadece birkaçı. Kebaplarındaki Antep lezzetine kahvaltıda da rastlamak mümkün yani. Ve bunların yanı sıra içtiğiniz tüm çay ve sular ücretsiz! Rumeli Hisarı’ndaki bu lezzet şölenini kaçırmayın!

Kahvaltı keyfi için 6 adres

4) MABEYİN

Karşının Antep kahvaltısı Mabeyin’de! Asırlık çam ağaçları ve manolya ağaçlarının altında yer alan bir bahçede ailenizle yapacağınız kahvaltı sizce de çok güzel olmaz mı? Evet karşı yakanın sakinliği, Antep mutfağının tatları ve Mabeyin huzuru sizi bekliyor. Bu adreste yalnızca pazar günleri açık büfe mevcut. Dingin bir Pazar sizi bekliyor olacak.

Kahvaltı keyfi için 6 adres

5) MUHLAMA KARADENİZ MUTFAĞI

Bilenlerin vazgeçemediği, bilmeyenlerin ise hep merakla tatmak istediği benzersiz lezzetlere sahip bir diğer mutfak  kuşkusuz ki Karadeniz mutfağıdır. Muhlama işte o mutfağın tüm izlerini serpme kahvaltıları ile önünüze seriyor! Kolot peyniri, likapa reçeli, kaygana, turşu kavurması bu enfes tatlardan sadece birkaçı. Ve olmazsa olmaz muhlaması... Eğer çalıştığınız günlerde rutinlerden oluşan kahvaltılıklardan sıkıldıysanız mutlaka denemelisiniz!

Kahvaltı keyfi için 6 adres

6) ULUDAĞ ET LOKANTASI

Yeşil ve mavinin buluştuğu bir noktada kahvaltı yapmak belki de her İstanbullunun isteklerinden biridir. İşte tam o noktada Uludağ Et Restoranın 75 çeşitlik zengin kahvaltısı sizi bekliyor. Bu zengin kahvaltı haftada sadece pazar günleri saat 09.00 ve 14.00 arasında. Fakat daha düşük bütçeli olan 25 çeşitlik serpme kahvaltı ise haftanın tüm günleri ve hatta tüm saatlerinde geçerli. Florya’nın denizi ve yeşili eşsiz manzarasıyla sizi kahvaltıya davet ediyor...

Kahvaltı keyfi için 6 adres

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