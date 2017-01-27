Kahvaltı keyfi için 6 adres

Reztoran.com sizin için Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan bir lezzet turu hazırladı. Hiçbir gün kahvaltıyı atlamam ya da pazar günü gelsin ve sabah saatlerinden başlayıp öğlene kadar süren kahvaltı keyfi olsun diyorsanız Reztoran’ın sizin için seçtiklerine mutlaka göz atın.

1) KAŞIBEYAZ BOSPHORUS

Konuklarını eşsiz kebap tatlarıyla ağırlayan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu aynı zamanda zengin yöresel kahvaltıları ile boğaza nazır bir kahvaltı keyfi sunuyor!

Kaşıbeyaz Bosphorus serpme kahvaltısında Antep’in yöresel tatları sofranıza farklı ve bir o kadar leziz renkler katıyor. Haftanın her günü kahvaltının bulunduğu restoranda pazar gününe ailenizle yapacağınız nefis bir kahvaltıyla başlamak istiyorsanız boğaz manzaralı bir kahvaltı keyfi sizi bekliyor demektir. Hafta içi ve hafta sonu 30 çeşitle serpme kahvaltısını oluşturan Kaşıbeyaz Bosphorus hafta sonu kurulan açık büfesine bir de hamur işi alternatiflerini ekliyor. Çocuk oyun alanı, bahçe ve teras gibi seçenekleriyle kahvaltı keyfi daha da çekici hale geliyor. Kaşıbeyaz Bosphorus’ta kahvaltınız sabah saat 10.00’dan itibaren hazır!

2) HAK EVRENSEL HATAY SOFRASI

Hem çeşidi bol, hem de tamamen organik ürünlerden oluşan bir Akdeniz kahvaltısı istiyorsanız Hak Evrensel tam size gör bir adres. Serpme ve açık büfe kahvaltı keyfini tüm hafta sizlere sunan Hak evrensel gerçek Antakya mutfağına ait peynir çeşitleri ile hafta sonunuz için zengin bir sofra sunuyor. Ekmekleriniz özel taş fırından çıkarılıp sıcacık servis ediliyor masanıza. Bu lezzetli saatlerinizi ister denize daha yakın olan teras kısmında isterseniz de deniz manzaralı salonda geçirebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00’de başlayan kahvaltı 14.00’e kadar devam ediyor!

3) NEZİH KEBAP YUVALAMA

Nezih Kebap Yuvalama, yöresel tatlar ve etnik yemeklerdeki başarısıyla kendini Dünyaya duyurmuş ve Türkiye’de kanıtlamış bir adres. Fakat başarıları yalnızca bununla da sınırlı değil; Nezih’in en iyi kahvaltı mekanı olarak ödülleri de bulunuyor! Serpme kahvaltı menülerinde 23 çeşit birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Dağ çileği reçeli, mandalina reçeli, kiremitte Antep peyniri bu lezzetlerden sadece birkaçı. Kebaplarındaki Antep lezzetine kahvaltıda da rastlamak mümkün yani. Ve bunların yanı sıra içtiğiniz tüm çay ve sular ücretsiz! Rumeli Hisarı’ndaki bu lezzet şölenini kaçırmayın!

4) MABEYİN

Karşının Antep kahvaltısı Mabeyin’de! Asırlık çam ağaçları ve manolya ağaçlarının altında yer alan bir bahçede ailenizle yapacağınız kahvaltı sizce de çok güzel olmaz mı? Evet karşı yakanın sakinliği, Antep mutfağının tatları ve Mabeyin huzuru sizi bekliyor. Bu adreste yalnızca pazar günleri açık büfe mevcut. Dingin bir Pazar sizi bekliyor olacak.

5) MUHLAMA KARADENİZ MUTFAĞI

Bilenlerin vazgeçemediği, bilmeyenlerin ise hep merakla tatmak istediği benzersiz lezzetlere sahip bir diğer mutfak kuşkusuz ki Karadeniz mutfağıdır. Muhlama işte o mutfağın tüm izlerini serpme kahvaltıları ile önünüze seriyor! Kolot peyniri, likapa reçeli, kaygana, turşu kavurması bu enfes tatlardan sadece birkaçı. Ve olmazsa olmaz muhlaması... Eğer çalıştığınız günlerde rutinlerden oluşan kahvaltılıklardan sıkıldıysanız mutlaka denemelisiniz!

6) ULUDAĞ ET LOKANTASI

Yeşil ve mavinin buluştuğu bir noktada kahvaltı yapmak belki de her İstanbullunun isteklerinden biridir. İşte tam o noktada Uludağ Et Restoranın 75 çeşitlik zengin kahvaltısı sizi bekliyor. Bu zengin kahvaltı haftada sadece pazar günleri saat 09.00 ve 14.00 arasında. Fakat daha düşük bütçeli olan 25 çeşitlik serpme kahvaltı ise haftanın tüm günleri ve hatta tüm saatlerinde geçerli. Florya’nın denizi ve yeşili eşsiz manzarasıyla sizi kahvaltıya davet ediyor...