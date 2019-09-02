Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi
İsmini yapılış şeklinden alan kağıt kebabı, hazırlanan kebabın yanmaz kağıdın içine konulmak suretiyle bir miktar daha pişirilmesiyle hazırlanır. Genellikle yağsız kuzu etiyle yapılan kağıt kebabının ince dilimler halinde kesilmesi ve uzun süre hafif ateşte pişirilmesi gerekir. Peki, kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi
KAĞIT KEBABI
6 adet kemiksiz tavuk kalça
1 adet kabak – iri küp doğranmış
1 adet orta boy patlıcan – iri küp doğranmış
2 adet orta boy patates – küçük küp doğranmış
10 – 15 adet arpacık soğan
4 diş sarımsak
1 su bardağı bezelye
10 adet siyah zeytin
Sosu için Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 avuç ceviz – iri dövülmüş
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kalığı Karabiber
1 tatlı kaşığı Kuru kekik
YAPILIŞI:
İri küp doğradığınız tavukları geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine zeytinyağı, soya sos, salçalar, iri doğranmış ceviz, tuz, karabiber ve kuru kekiği ekleyip, iyice harmanlayın.
Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde doğrayın, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin.
Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın.
Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.