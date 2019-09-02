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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.09.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi

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Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi

İsmini yapılış şeklinden alan kağıt kebabı, hazırlanan kebabın yanmaz kağıdın içine konulmak suretiyle bir miktar daha pişirilmesiyle hazırlanır. Genellikle yağsız kuzu etiyle yapılan kağıt kebabının ince dilimler halinde kesilmesi ve uzun süre hafif ateşte pişirilmesi gerekir. Peki, kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi

KAĞIT KEBABI

6 adet kemiksiz tavuk kalça
1 adet kabak – iri küp doğranmış
1 adet orta boy patlıcan – iri küp doğranmış
2 adet orta boy patates – küçük küp doğranmış
10 – 15 adet arpacık soğan
4 diş sarımsak
1 su bardağı bezelye
10 adet siyah zeytin

Sosu için Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 avuç ceviz – iri dövülmüş
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kalığı Karabiber
1 tatlı kaşığı Kuru kekik

YAPILIŞI:

İri küp doğradığınız tavukları geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine zeytinyağı, soya sos, salçalar, iri doğranmış ceviz, tuz, karabiber ve kuru kekiği ekleyip, iyice harmanlayın.
Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde doğrayın, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin.
Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın.
Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.

 

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