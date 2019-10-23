Kafes tavuk nasıl yapılır? Ispanak yatağında kafes tavuk tarifi
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için gerek görüntüsü gerekse tadıyla mest edecek bir tarifimiz var: Ispanak yatağında kafes tavuk. Baharatlarla lezzetlenen tavuk göğsü ve ıspanak beğendiyi buluşturan bir tarifi davet sofralarında sunabilirsiniz. İşte, ıspanak yatağında kafes tavuk tarifi
Malzemeler;
4 adet tavuk göğsü
Rendelenmiş kaşar peyniri
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kekik ıspanak beğendisi için;
500 gr ıspanak
1 adet kuru soğan
2 adet kırmızı biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 paket krema
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Kafes tavuk nasıl yapılır?
Tavuk göğsü etlerin üzerine kare şeklinde çizikler atın. Tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağı ile marine ettikten sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tavuk göğüsleri fırında pişerken ıspanak beğendisini yapmaya başlayın. Ispanakları yıkayıp, doğrayın. Zeytinyağı, tereyağı, sıvıyağ eklediğiniz tavanızda yemeklik doğradığınız soğanları kırmızı biberleri, un ve en son ıspanakları ilave edip soteleyin. Krema, tuz, karabiber ekleyip pişirin. Fırından çıkardığınız etinizin aralarını rendelenmiş kaşar peyniri ile doldurun ve tekrar fırına verin, kızarana kadar pişirin.