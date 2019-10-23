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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Kafes tavuk nasıl yapılır? Ispanak yatağında kafes tavuk tarifi

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Kafes tavuk nasıl yapılır? Ispanak yatağında kafes tavuk tarifi

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için gerek görüntüsü gerekse tadıyla mest edecek bir tarifimiz var: Ispanak yatağında kafes tavuk. Baharatlarla lezzetlenen tavuk göğsü ve ıspanak beğendiyi buluşturan bir tarifi davet sofralarında sunabilirsiniz. İşte, ıspanak yatağında kafes tavuk tarifi

Malzemeler;

4 adet tavuk göğsü
Rendelenmiş kaşar peyniri
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Kekik ıspanak beğendisi için;

500 gr ıspanak
1 adet kuru soğan
2 adet kırmızı biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 paket krema
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber

Kafes tavuk nasıl yapılır?

Tavuk göğsü etlerin üzerine kare şeklinde çizikler atın. Tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağı ile marine ettikten sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tavuk göğüsleri fırında pişerken ıspanak beğendisini yapmaya başlayın. Ispanakları yıkayıp, doğrayın. Zeytinyağı, tereyağı, sıvıyağ eklediğiniz tavanızda yemeklik doğradığınız soğanları kırmızı biberleri, un ve en son ıspanakları ilave edip soteleyin. Krema, tuz, karabiber ekleyip pişirin. Fırından çıkardığınız etinizin aralarını rendelenmiş kaşar peyniri ile doldurun ve tekrar fırına verin, kızarana kadar pişirin.

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