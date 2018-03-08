Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Leyla ve Sara Tabrizi / Su’dan ve Aheste

Özellikle mekânların isimlerinin güzelliğine dikkat çekmek isteriz. Hemen sonra ise Alaçatı’da gelmiş geçmiş en efsane isimleri yaratmış bu iki kadına dikkat etmenizi istiyoruz. İki kız kardeşten büyüğü Leyla Tabrizi, Türk ve İran mutfağının en güzel birleşimini özenle bize sunuyor. Hele ki bir kahvaltısı var, dillere destan ve kesinlikle unutulmaz. Bu nedenle Su’dan mutlaka tanışılması gereken bir mekân. Küçük kız kardeş Sara ise mutfakta en az ablası kadar iddialı ve İstanbul’da Aheste’nin başında. Tüm malzemelerin organik olduğu mekân aslında yeni nesil bir meyhane ve mezeler konusunda oldukça iddialı.

Didem Şenol ve Esra Acar / Gram

Didem Şenol’un psikoloji okurken aniden ABD’ye gidip aşçılık eğitimi almaya karar vermesiyle başlıyor hikâye. Kendini güzel yemekler yapmaya o kadar adıyor ki önce Karaköy’de Lokanta Maya’yı ardından da hepimizin daha da yakından tanıdığı Gram’ı açıyor. Yanında ise başka bir kadın şef olan yetenekli Esra Acar bulunuyor. Bu iki kadın bir araya gelip, sadece mevsimindeki meyve sebzelerden muhteşem yemekler yaratıyorlar.

Çiğdem Alagök / Sardunya ve Bosphorus Brewing

Kırk küsur yıldır deniz ürünlerini büyük bir lezzetle bizlere sunan Sardunya markası bir süredir Çiğdem Alagök’ün ellerinde zirveye tırmanmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir dalgıç olan Çiğdem Hanım’ın denize ve denizin verdiklerine ilgisi çok büyük. Bu nedenle de işinde çok başarılı. Ancak bitti mi bitmedi! Kendisi Bosphorus Brewing’in de yöneticiliğini yapıyor. Burada bira ve yemeğin en iyi şekilde bir araya gelmesi için uğraşan Çiğdem Alagök ve ekibi ortaya efsane menüler çıkarıyor.

Aslı Pasinli / La Mancha, Kydonia, İncirli Şaraphane ve Banyan

Asya’nın baharat zengini mutfağını Türkiye’ye tanıtan en önemli isimlerden biri olan Aslı Pasinli, bunu Banyan restoran adı altında gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok prestijli ödülleri de büyük bir onurla havaya kaldırdı. Ardından şarabın en iyi adresi İncirli Şaraphane, Ege’nin muhteşem tarifleriyle Kydonia ve Akdeniz mutfağının en ateşli temsilcilerinden La Mancha geldi. Daha ne olsun!