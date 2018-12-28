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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köftenin püf noktaları

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Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köftenin püf noktaları

Kadınbudu köfte mutfağımızın adı da tadı da benzersiz yemeklerinin başında geliyor. Lezzetli kadınbudu köfte sıcak yemek olarak da, soğuk meze olarak da yenebiliyor. Nasıl yenirse yensin, yiyeni çok mutlu ediyor. Ancak kadınbudu köfte yapımında dikkat etmeniz gereken bazı temel püf noktaları var. Dilerseniz kadınbudu köfte yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik bir de nefis kadınbudu köfte tarifimiz var.

Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanmasıdır. Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler. Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.

Arzu ederseniz kadınbudu köfte yaparken bir gün önceden kalmış pirinç pilavını da kullanabilirsiniz. Bu durumda kullanacağınız pilav 500 gram kıyma için 2 su bardağı civarında olmalıdır.

Her türlü köftede olduğu gibi kadınbudu köfte için de kıyma çok önemlidir. Kadınbudu köfte için az yağlı bir kıyma kullanmalısınız. Kasabınıza kadınbudu köfte yapacağınızı söylerseniz, kıymayı etin daha az yağlı bir kısmından çekecektir.

Kadınbudu köfte tarifi
Kadınbudu köfte tarifi

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir. Yumurta nedeniyle yağ köpüklenebilir, endişe etmeyin.

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