Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köftenin püf noktaları
Kadınbudu köfte mutfağımızın adı da tadı da benzersiz yemeklerinin başında geliyor. Lezzetli kadınbudu köfte sıcak yemek olarak da, soğuk meze olarak da yenebiliyor. Nasıl yenirse yensin, yiyeni çok mutlu ediyor. Ancak kadınbudu köfte yapımında dikkat etmeniz gereken bazı temel püf noktaları var. Dilerseniz kadınbudu köfte yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik bir de nefis kadınbudu köfte tarifimiz var.
Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanmasıdır. Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler. Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.
Arzu ederseniz kadınbudu köfte yaparken bir gün önceden kalmış pirinç pilavını da kullanabilirsiniz. Bu durumda kullanacağınız pilav 500 gram kıyma için 2 su bardağı civarında olmalıdır.
Her türlü köftede olduğu gibi kadınbudu köfte için de kıyma çok önemlidir. Kadınbudu köfte için az yağlı bir kıyma kullanmalısınız. Kasabınıza kadınbudu köfte yapacağınızı söylerseniz, kıymayı etin daha az yağlı bir kısmından çekecektir.
Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir. Yumurta nedeniyle yağ köpüklenebilir, endişe etmeyin.
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