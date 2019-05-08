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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi ve püf noktaları

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Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi ve püf noktaları

Kıyma ve pirinçten yapılan kadınbudu köfte, köftenin en doyurucu tariflerinden biri. Köfteler arasında yapımı en zahmetlisi olan kadınbudu köftenin yapımı için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, kadınbudu köftesi nasıl yapılır?

KADINBUDU KÖFTE

300 gr kıyma
1 adet soğan
90 gr pirinç
3 yumurta
2 tatlı kaşığı toz yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karanfil tozu
1 çay kaşığı köfte baharı
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
15 dal ince kıyım maydanoz
10 dal ince kıyım dereotu
2 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı:

1 adet soğanı ince kıyıp, 150 gram kıyma ile yağsız tavada kavurun. İyice soğuyana kadar kenarda bırakın… 90 gr pirinci 1 bardak suyla 6 dakika haşlayıp, süzün. Bir kasede kalan kıymayı 1 yumurtayı, tüm baharatları, ince kıydığınız maydanoz ve dereotunu karıştırın ardından haşlanmış pirinci de ekleyip yoğurun…

Bu karışımı önceden kavrulmuş soğanlı kıymayla karıştırarak, çok ezmeden tekrar 60 gr’lık bezeler alıp köfte şeklini verin. 2 yumurtayı, iyice köpürene kadar çırpın.

Bir tabağa bolca un döküp köfteleri tek tek unlayın.

Fazla unları köfteye hafif vurarak alın.

Köfteleri yumurtaya bulayıp, derin yağda kızartın.

 

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