Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi ve püf noktaları
Kıyma ve pirinçten yapılan kadınbudu köfte, köftenin en doyurucu tariflerinden biri. Köfteler arasında yapımı en zahmetlisi olan kadınbudu köftenin yapımı için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, kadınbudu köftesi nasıl yapılır?
KADINBUDU KÖFTE
300 gr kıyma
1 adet soğan
90 gr pirinç
3 yumurta
2 tatlı kaşığı toz yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karanfil tozu
1 çay kaşığı köfte baharı
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
15 dal ince kıyım maydanoz
10 dal ince kıyım dereotu
2 su bardağı un
Kızartmak için;
Sıvı yağ
Yapılışı:
1 adet soğanı ince kıyıp, 150 gram kıyma ile yağsız tavada kavurun. İyice soğuyana kadar kenarda bırakın… 90 gr pirinci 1 bardak suyla 6 dakika haşlayıp, süzün. Bir kasede kalan kıymayı 1 yumurtayı, tüm baharatları, ince kıydığınız maydanoz ve dereotunu karıştırın ardından haşlanmış pirinci de ekleyip yoğurun…
Bu karışımı önceden kavrulmuş soğanlı kıymayla karıştırarak, çok ezmeden tekrar 60 gr’lık bezeler alıp köfte şeklini verin. 2 yumurtayı, iyice köpürene kadar çırpın.
Bir tabağa bolca un döküp köfteleri tek tek unlayın.
Fazla unları köfteye hafif vurarak alın.
Köfteleri yumurtaya bulayıp, derin yağda kızartın.
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