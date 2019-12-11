Kadınbudu köfte nasıl yapılır, hazırlanır? Kadınbudu köfte tarifi ve malzemeleri

Pirinç pilavının yanına yakışan enfes sofraların olmazsa olmazı kadınbudu köfte ilk kez hazırlayacak olanlar için zahmetli gibi görünebilir. Ancak kadınbudu köfte bazı püf noktalarına uyulursa oldukça kolay yapılıyor. Peki, kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? İşte, kadınbudu köfte yapımı.

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanmasıdır.

Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler.

Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.

Arzu ederseniz kadınbudu köfte yaparken bir gün önceden kalmış pirinç pilavını da kullanabilirsiniz. Bu durumda kullanacağınız pilav 500 gram kıyma için 2 su bardağı civarında olmalıdır.

Her türlü köftede olduğu gibi kadınbudu köfte için de kıyma çok önemlidir. Kadınbudu köfte için az yağlı bir kıyma kullanmalısınız. Kasabınıza kadınbudu köfte yapacağınızı söylerseniz, kıymayı etin daha az yağlı bir kısmından çekecektir.

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar.

Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir. Yumurta nedeniyle yağ köpüklenebilir, endişe etmeyin.

MALZEMELER

Gelelim kadınbudu köftenin yapılışına. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri bir sıralayalım:

500 gram kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

4 yemek kaşığı pirinç

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kadınbudu köftenin yapılış aşamaları ise şöyle:

Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin.

Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.

Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün.

Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun.

Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin.

Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin.

İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz.