Kadıköy'de karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar
Hem bütçe dostu hem lezzeti yerinde bu mekanlar Kadıköy'ü uğrak noktanız haline getirebilir...
Kadıköy'ün arka sokaklarında saklı lezzet cenneti olan mekanları keşfederek hem uygun fiyatlı hem de damakları şenlendiren pek çok yemekle karşılaşabilirsiniz. İşinin ustası olan bu mekanlarda geleneksel lezzetlerden, aperitif menülere kadar birçok farklı seçenek mevcut. Kadıköy'ün bu uygun fiyatlı mekanlarında ekonomik lezzetlerin tadına varabilirsiniz.
1. Dilmaçlar Döner
Feneryolu mahallesinde bulunan mekanda hamburger, kavurmalı tost, döner, çorba, pilav gibi seçenekleri oldukça uygun fiyatlara sunuyor. Mekanda yiyeceğiniz yemekler fiyatına oranla bir o kadar lezzetli.
2. Dürümcü Emmi
Kelle paça, sarımsaklı işkembe çorbası, mercimek çorbası ve katmeri ile meşhur olan mekanı iş çıkışlarında boş görmek neredeyse imkansız.
3. Jetbite
Osmanağa mahallesinde konuşlanan ve lezzetli hamburgerleri ile ün salan Jetbite değişik hamburger çeşitleri ile dikkat çekiyor. Vegan burger, jet burger ve burgerchick mekanın sevilen lezzetleri arasında.
4. Pizza2Go
Canınız pizza çektiğinde en ekonomik alternatifler arasında yer alan Pizza2Go, Caferağa mahallesindeki mekanı ile Kadıköylüleri sevindiriyor. Dilim pizzaların 5 lira altında olduğu mekanın müşterileri arasında öğrenciler yoğunlukta. Dilim pizzanızı alıp en yakın bankta afiyetle yiyebilirsiniz.
5. Halil Lahmacun
Lahmacun denilince akla gelen ilk mekanlardan olan Halil Lahmacun Kadıköylülerin uygun fiyatlı kaçamak noktalarından biri. Leziz lahmacunların yanında pide çeşitleri de damak çatlatan cinsten. Mekan haftasonları oldukça kalabalık oluyor.
6. Moda Aile Çay Bahçesi
Manzarası ile gönüllere taht kuran mekanlardan biri de Moda Aile Çay Bahçesi. Gözleme ve simidinizi alıp en güzel yere konuşlanarak manzaranın keyfine bir tavşan kanı çay ile varabilirsiniz. Anadolu yakasının en uygun fiyatlı mekanları arasında bulunan çay bahçesi hafta sonları yoğunluğu ile dikkat çekiyor.
7. Pizza Bar
Moda'nın en beğenilen pizzacılarından biri olan Pizza Bar, dilim pizzaları ile ün salmış bir mekan. Popeye, Rainbow ve Quattro Formaggi gibi çeşitler mekanın spesiyal ürünlerinden bazıları.
8. Köfte Dükkanı
Leziz köfteleri ile Kadıköy'ün bilinen mekanlarından olan Köfte Dükkanı köfte tabağı, hamburger ve sucuk ızgara çeşitleri ile öne çıkıyor.
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