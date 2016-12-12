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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
12.12.2016 - 11:43, Son Güncelleme:

Kadıköy'de karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar

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Kadıköy'de karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar

Hem bütçe dostu hem lezzeti yerinde bu mekanlar Kadıköy'ü uğrak noktanız haline getirebilir...

Kadıköy'ün arka sokaklarında saklı lezzet cenneti olan mekanları keşfederek hem uygun fiyatlı hem de damakları şenlendiren pek çok yemekle karşılaşabilirsiniz. İşinin ustası olan bu mekanlarda geleneksel lezzetlerden, aperitif menülere kadar birçok farklı seçenek mevcut. Kadıköy'ün bu uygun fiyatlı mekanlarında ekonomik lezzetlerin tadına varabilirsiniz.

1. Dilmaçlar Döner

Feneryolu mahallesinde bulunan mekanda hamburger, kavurmalı tost, döner, çorba, pilav gibi seçenekleri oldukça uygun fiyatlara sunuyor. Mekanda yiyeceğiniz yemekler fiyatına oranla bir o kadar lezzetli.

Kadıköyde karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar

2. Dürümcü Emmi

Kelle paça, sarımsaklı işkembe çorbası, mercimek çorbası ve katmeri ile meşhur olan mekanı iş çıkışlarında boş görmek neredeyse imkansız.

3. Jetbite

Osmanağa mahallesinde konuşlanan ve lezzetli hamburgerleri ile ün salan Jetbite değişik hamburger çeşitleri ile dikkat çekiyor. Vegan burger, jet burger ve burgerchick mekanın sevilen lezzetleri arasında.

Kadıköyde karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar

4. Pizza2Go

Canınız pizza çektiğinde en ekonomik alternatifler arasında yer alan Pizza2Go, Caferağa mahallesindeki mekanı ile Kadıköylüleri sevindiriyor. Dilim pizzaların 5 lira altında olduğu mekanın müşterileri arasında öğrenciler yoğunlukta. Dilim pizzanızı alıp en yakın bankta afiyetle yiyebilirsiniz.

5. Halil Lahmacun

Lahmacun denilince akla gelen ilk mekanlardan olan Halil Lahmacun Kadıköylülerin uygun fiyatlı kaçamak noktalarından biri. Leziz lahmacunların yanında pide çeşitleri de damak çatlatan cinsten. Mekan haftasonları oldukça kalabalık oluyor.

Kadıköyde karnınızı doyurabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlar

6. Moda Aile Çay Bahçesi

Manzarası ile gönüllere taht kuran mekanlardan biri de Moda Aile Çay Bahçesi. Gözleme ve simidinizi alıp en güzel yere konuşlanarak manzaranın keyfine bir tavşan kanı çay ile varabilirsiniz. Anadolu yakasının en uygun fiyatlı mekanları arasında bulunan çay bahçesi hafta sonları yoğunluğu ile dikkat çekiyor.

7. Pizza Bar

Moda'nın en beğenilen pizzacılarından biri olan Pizza Bar, dilim pizzaları ile ün salmış bir mekan. Popeye, Rainbow ve Quattro Formaggi gibi çeşitler mekanın spesiyal ürünlerinden bazıları.

8. Köfte Dükkanı

Leziz köfteleri ile Kadıköy'ün bilinen mekanlarından olan Köfte Dükkanı köfte tabağı, hamburger ve sucuk ızgara çeşitleri ile öne çıkıyor.

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