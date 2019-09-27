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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Kadayıflı irmik tatlısı nasıl yapılır? Pratik irmik tatlısı tarifi

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Kadayıflı irmik tatlısı nasıl yapılır? Pratik irmik tatlısı tarifi

Kadayıflı irmik tatlısı, şerbetli kadayıf tatlılarından sıkılanlar için en güzel ve en lezzetli önerilerden biri. Kadayıflar tereyağı ile buluşup, çıtır çıtır bir hal alıyor, irmikten yapılan muhallebiyle bir araya gelince karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kadayıflı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte, pratik irmik tatlısı tarifi

KADAYIFLI İRMİK TATLISI

1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gr taze kadayıf
Kadayıfı kavurmak içi;
1 yemek kaşığı tereyağı

KADAYIFLI İRMİK TATLISI YAPILIŞI:

Kadayıfı bıçak yardımıyla doğrayın ve ufaltın.

Orta boy teflon bir tavaya tereyağını alın.

Üstüne kadayıfları ekleyin ve rengi kahverengiye dönünceye kadar kavurun.

Rengini alan kadayıfları soğuması için kenara alın.

Orta boy bir tencerede şekeri, irmiği ve sütü karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Kaynayan tatlınızı (küçük baloncuklar çıkaracak) ocaktan almadan hemen önce tereyağını ekleyerek hızlıca karıştırın.

İsteğe göre küçük kaplara ya da orta boy bir cam servis tabağına kavurduğunuz kadayıfın yarısını yayın.

Tatlıyı dökün ve üstüne kalan kadayıfı yayın.

Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin ve buzdolabına alıp 1-2 saat soğutun.

Dilimleyerek servis yapın (Küçük kaplarda da hazırlanabilir)

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