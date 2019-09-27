Kadayıflı irmik tatlısı nasıl yapılır? Pratik irmik tatlısı tarifi
Kadayıflı irmik tatlısı, şerbetli kadayıf tatlılarından sıkılanlar için en güzel ve en lezzetli önerilerden biri. Kadayıflar tereyağı ile buluşup, çıtır çıtır bir hal alıyor, irmikten yapılan muhallebiyle bir araya gelince karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kadayıflı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte, pratik irmik tatlısı tarifi
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gr taze kadayıf
Kadayıfı kavurmak içi;
1 yemek kaşığı tereyağı
KADAYIFLI İRMİK TATLISI YAPILIŞI:
Kadayıfı bıçak yardımıyla doğrayın ve ufaltın.
Orta boy teflon bir tavaya tereyağını alın.
Üstüne kadayıfları ekleyin ve rengi kahverengiye dönünceye kadar kavurun.
Rengini alan kadayıfları soğuması için kenara alın.
Orta boy bir tencerede şekeri, irmiği ve sütü karıştırın.
Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.
Kaynayan tatlınızı (küçük baloncuklar çıkaracak) ocaktan almadan hemen önce tereyağını ekleyerek hızlıca karıştırın.
İsteğe göre küçük kaplara ya da orta boy bir cam servis tabağına kavurduğunuz kadayıfın yarısını yayın.
Tatlıyı dökün ve üstüne kalan kadayıfı yayın.
Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin ve buzdolabına alıp 1-2 saat soğutun.
Dilimleyerek servis yapın (Küçük kaplarda da hazırlanabilir)