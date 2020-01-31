Kadayıf sarma nasıl yapılır? Sütlü kadayıf sarma tarifi
Ağır bir akşam yemeğinin ardından çay eşiğinde lezzetli ama hafif bir tatlı isteyenler için enfes bir önerimiz var: Sütlü kadayıf sarma. Ceviz, fındık veya Antep fıstığıyla dolduran kadayıflar, sütlü şerbetle buluşuyor, ağızları sulandıran bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kadayıf sarma nasıl yapılır? İşte sütlü kadayıf sarma tarifi...
Sütlü kadayıf sarma, hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenlere hitap eden bir lezzet. Özellikle sütlü Nuriye, Ramazan tatlısı güllaç ve üç süt çeşidinden yapılan trileçeye “hayır” diyemeyenler, kadayıf sarma tarifine bayılacak. İşte adım adım sütlü kadayıf sarma tarifi…
SÜTLÜ KADAYIF DOLMASI
300 gr. tel kadayıf
İçi Harcı için Malzemeler
1 su bardağı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı toz şeker
Bulamak için Malzemeler
1 adet yumurta
1 su bardağı su
1 paket vanilya
Kızartmak için Malzemeler
Sıvıyağ
Şerbeti İçin,
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Üzeri için Malzemeler
2-3 yemek kaşığı ceviz
YAPILIŞI
Bir tencereye şekeri, sütü ve suyu alıp, bir taşım kaynatın. Bu sırada karıştırmayı unutmayın. Ardından ocaktan alıp ılımaya bırakın.Cevizi ince dövün ve şeker ile karıştırın .Tel kadayıftan bir avuç dolusu alıp, tezgâha çay tabağı büyüklüğünde yayın. Ortasına birer yemek kaşığı cevizli karışımdan ekleyip, sarın. Tüm kadayıfı bu şekilde hazırlayın. Yumurtayı, suyu ve vanilyayı bir kaba alıp çırpın. Kadayıf dolmalarını bu karışıma bulayın, 180 derecede ve önceden ısınmış fırında 35- 38 dakika pişirin, fırından çıkardıktan sonra soğuyan sütlü şerbetin içine atıp, 20 dakika bekletin.