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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Kadayıf sarma nasıl yapılır? Sütlü kadayıf sarma tarifi

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Kadayıf sarma nasıl yapılır? Sütlü kadayıf sarma tarifi

Ağır bir akşam yemeğinin ardından çay eşiğinde lezzetli ama hafif bir tatlı isteyenler için enfes bir önerimiz var: Sütlü kadayıf sarma. Ceviz, fındık veya Antep fıstığıyla dolduran kadayıflar, sütlü şerbetle buluşuyor, ağızları sulandıran bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kadayıf sarma nasıl yapılır? İşte sütlü kadayıf sarma tarifi...

Sütlü kadayıf sarma, hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenlere hitap eden bir lezzet. Özellikle sütlü Nuriye, Ramazan tatlısı güllaç ve üç süt çeşidinden yapılan trileçeye “hayır” diyemeyenler, kadayıf sarma tarifine bayılacak. İşte adım adım sütlü kadayıf sarma tarifi

SÜTLÜ KADAYIF DOLMASI

300 gr. tel kadayıf

İçi Harcı için Malzemeler

1 su bardağı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı toz şeker

Bulamak için Malzemeler

1 adet yumurta
1 su bardağı su
1 paket vanilya

Kızartmak için Malzemeler

Sıvıyağ

Şerbeti İçin,

2 su bardağı süt
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

Üzeri için Malzemeler

2-3 yemek kaşığı ceviz

YAPILIŞI

Bir tencereye şekeri, sütü ve suyu alıp, bir taşım kaynatın. Bu sırada karıştırmayı unutmayın. Ardından ocaktan alıp ılımaya bırakın.Cevizi ince dövün ve şeker ile karıştırın .Tel kadayıftan bir avuç dolusu alıp, tezgâha çay tabağı büyüklüğünde yayın. Ortasına birer yemek kaşığı cevizli karışımdan ekleyip, sarın. Tüm kadayıfı bu şekilde hazırlayın. Yumurtayı, suyu ve vanilyayı bir kaba alıp çırpın. Kadayıf dolmalarını bu karışıma bulayın, 180 derecede ve önceden ısınmış fırında 35- 38 dakika pişirin, fırından çıkardıktan sonra soğuyan sütlü şerbetin içine atıp, 20 dakika bekletin.

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