Kadayıf dolması Erzurum yöresine ait çok sevilen bir tatlıdır. Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden kadayıfa farklı bir gözle bakmanızı sağlayan kadayıf dolması normalde yağda kızartılarak yapılsa da siz daha hafif bir sonuç için tatlınızı fırında da pişirebilirsiniz. İşte sofrasında bu lezzete yer vermek isteyenler için kadayıf dolması tarifi…
Bulamak için:
Kızartmak için:
Şerbeti için:
Öncelikle şerbeti hazırlayın.
Şeker ve suyu 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın içine 3-4 damla limon suyu ilave edin.
Şerbeti ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra iyice soğuması için buzdolabına koyun.
Cevizleri irice dövüp hazırlayın.
Hafifçe havalandırdığınız tel kadayıflardan eliniz büyüklüğünde parçalar koparın.
Dövülmüş cevizi kadayıfların bir ucuna yerleştirip kenarlarını kapatarak sıkıca sarın.
Tüm malzemeyi bu şekilde sarıp dolmaları hazırlayın.
Süt, yumurta ve vanilyayı iyice çırpıp dolmaları bu karışıma bulayın.
Çok fazla soslu olduğunu düşünürseniz kadayıfları sıkarak yumurtasını azaltabilirsiniz.
Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırıp dolmaları yağa aktarın.
Her tarafını güzelce kızartıp yağdan çıkarır çıkarmaz iyice soğumuş şerbete atın.
3-4 dakika sonra şerbetten alıp servis tabağına aktarın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip bekletmeden servis edin.