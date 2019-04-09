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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kadayıf dolması tarifi
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Kadayıf dolması tarifi

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Kadayıf dolması tarifi

Kadayıf dolması Erzurum yöresine ait çok sevilen bir tatlıdır. Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden kadayıfa farklı bir gözle bakmanızı sağlayan kadayıf dolması normalde yağda kızartılarak yapılsa da siz daha hafif bir sonuç için tatlınızı fırında da pişirebilirsiniz. İşte sofrasında bu lezzete yer vermek isteyenler için kadayıf dolması tarifi…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 300 gram taze tel kadayıf
  • 1 su bardağı ceviz

Bulamak için:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım paket vanilya

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın.

Şeker ve suyu 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın içine 3-4 damla limon suyu ilave edin.

Şerbeti ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra iyice soğuması için buzdolabına koyun.

Cevizleri irice dövüp hazırlayın.

Hafifçe havalandırdığınız tel kadayıflardan eliniz büyüklüğünde parçalar koparın.

Dövülmüş cevizi kadayıfların bir ucuna yerleştirip kenarlarını kapatarak sıkıca sarın.

Tüm malzemeyi bu şekilde sarıp dolmaları hazırlayın.

Süt, yumurta ve vanilyayı iyice çırpıp dolmaları bu karışıma bulayın.

Çok fazla soslu olduğunu düşünürseniz kadayıfları sıkarak yumurtasını azaltabilirsiniz.

Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırıp dolmaları yağa aktarın.

Her tarafını güzelce kızartıp yağdan çıkarır çıkarmaz iyice soğumuş şerbete atın.

3-4 dakika sonra şerbetten alıp servis tabağına aktarın.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip bekletmeden servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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