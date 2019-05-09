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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi

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Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi

Türk mutfağının en meşakkatli yemeklerinden olan mantının pratik tarifini derledik: Kadayıf mantısı. Köfte baharı, karabiber, kimyon, pul biber, galeta unu ile harmanlanan kıyma, tel tel kadayıfla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte, kadayıf dolması için gerekli malzemeler ve yapılışı…

KADAYIF MANTISI

100 gr kıyma
1 çay kaşığı köfte baharı
yarım çay kaşığı karabiber
yarım çay kaşığı kimyon
yarım çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı galeta unu
10-15 dal maydanoz
250 gr kadayıf

Yoğurt sosu:

3 bardak yoğurt
4 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
Domates sosu:
4 çorba kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı domates salçası
4 çorba kaşığı domates püresi
1 dal taze nane
2 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Kıymaya, köfte baharı, karabiber, kimyon, pul biber, galeta unu ekleyin ve köfte kıvamına gelecek şekilde yoğurun.
Sonra maydanozu içine kıyıp 1 dakika daha yoğurun.
Yoğurduğunuz köfteyi sıkıştırarak fındık boyutuna getirin.
Sonra aldığınız 250 gr. kadayıfın içinden uzun bir tutamını çevire çevire kıymanın üzerine sarın (her bir kadayıf topu 2 cm. çapında olsun).
Bu sırada yanınızda bir tabak sıvı yağ bulunsun.
Avucunuzu bu yağ ile yağlayın, böylece elimizde top haline getirirken kadayıf otomatik olarak yağlanacak.
Kadayıf toplarını fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisini üzerine dizin ve fırının 200 derece ızgarasını yakın.
Yemeğiniz 10 dakikada kızaracak ve pişecektir.
Ara ara karıştırarak her tarafının kızardığına emin olun.
Bu sırada oda sıcaklığındaki 3 bardak yoğurdu çırpın ve krema kıvamına getirin, sonra 4 diş sarımsağı havanda dövüp yoğurda ekleyin ve tuz katın.
Sosu için ise, tereyağında domates salçaları ve sosu pişirin bir kaynatın.
Ardından suyunu biraz çekince karabiberini ve taze otları içine atın.
Kadayıf Mantısını bir tabağa alıp, üzerine yoğurdunu ve sosunu ekleyin.

 

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